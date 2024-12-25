Будущие роботы смогут определить, как вы себя чувствуете, измерив лишь один ваш показатель

Авторы нового исследования говорят, что явление под названием "проводимость кожи", которое меняется, когда вы потеете, является удивительно точным методом выявления эмоций. Будущие роботы смогут распознавать эти эмоции, просто прикоснувшись к вам и проанализировав параметры пота.

Как это будет работать

В новом исследовании ученые использовали проводимость кожи — показатель того, насколько хорошо кожа проводит электрический ток — для оценки эмоций 33 участников, которым показывали эмоционально окрашенные видеоролики. Поскольку проводимость меняется, когда вы потеете, они обнаружили корреляцию между этими измерениями и видео, которые вызывали чувство страха, удивления и "эмоции родственных связей". Это делает явление проводимости точным методом для выявления изменений в эмоциях в режиме реального времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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В сочетании с другими физиологическими сигналами, такими как мониторинг сердечного ритма и мозговой активности, проводимость кожи может играть центральную роль в разработке интеллектуальных устройств и услуг, ориентированных на эмоции.

На сегодня мало кто исследовал, как динамика реакций кожной проводимости отличается в зависимости от эмоций, несмотря на то, что высокая скорость реагирования является ключевой особенностью кожной проводимости. Ожидается, что результаты этого исследования будут способствовать развитию технологий, которые могут быть использованы для точной оценки эмоций в сочетании с другими физиологическими сигналами,

– отметили ученые.

Хотя в исследовании не рассматривалась конкретно интеграция технологии с робототехникой, системы, способны реагировать на человеческие эмоции, имеют несколько перспективных применений. Гипотетически, это могут быть умные устройства, которые включают успокаивающую музыку, когда вы находитесь в стрессовом состоянии, или стриминговые платформы, которые подбирают рекомендации по контенту в соответствии с вашим настроением.

Однако, чтобы быть эффективными, эти устройства должны точно выявлять и интерпретировать эмоции. В статье ученые отмечают, что нынешние технологии эмоций полагаются на распознавание лица и анализ речи. Но они не только ненадежны, особенно когда видео- и аудиосигналы нечеткие, но и несут в себе угрозу конфиденциальности, считают авторы.

Согласно исследованию, проводимость кожи может быть лучшим выходом из этих проблем. Когда человек испытывает эмоциональную реакцию, его потовые железы активируются, что изменяет электрические свойства кожи. Эти изменения происходят в течение одной-трех секунд, обеспечивая очень быструю обратную связь об эмоциональном состоянии человека.

Как проводили исследование

Ученые из Токийского университета прикрепили датчики к пальцам 33 участников и показали им разнообразные "эмоционально заряженные клипы", включая сцены из фильмов ужасов, комедийные скетчи и видео воссоединения семьи. Во время просмотра команда измеряла, как быстро проводимость кожи участников достигала пика и сколько времени требовалось, чтобы вернуться к норме.

Исследование выявило четкие закономерности для разных эмоций:

Реакция страха длилась дольше всего, что, как объяснили ученые, вероятно, является эволюционной особенностью, которая помогает человеку быть внимательным к опасности.

Эмоции родственных связей, описаны как смесь счастья и грусти, вызывали более медленные реакции, что, по мнению ученых, могло быть связано с тем, что эти два чувства мешали друг другу.

Юмор вызывал самые быстрые реакции, но они быстро угасали. Причина этого неизвестна. Ученые отметили, что "литература о динамике кожной проводимости, вызванной смехом и страхом", довольно скудная.

Хотя метод не является совершенным, сочетание проводимости кожи с другими физиологическими сигналами — такими как частота сердечных сокращений, электромиография и мозговая активность — может повысить точность метода, считают исследователи. В условиях возрастающего спроса на методы оценки субъективного опыта людей на основе их физиологических сигналов, это позволит компаниям предоставлять лучшие услуги.