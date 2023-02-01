Как очистить лишние файлы и заставить ваш смартфон работать быстрее

Вас раздражает медленная работа Android-смартфона? Проблема может быть проще, чем вы думаете. С течением времени браузеры накапливают нежелательные файлы, которые могут занимать значительный объем памяти и замедлять работу как браузера, так и телефона. Но решение есть и оно достаточно простое – нужно просто время от времени выносить мусор.

Очистка смартфона от нежелательных файлов может быть быстрым и простым решением по улучшению производительности. Часто это одна из тех проблем из-за которых ваше устройство начинает "тупить" и раздражать вас. Теперь 24 Канал расскажет, как справиться с этим.

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Очищаем кэш браузеров

В популярных браузерах, таких как Chrome, Samsung Internet и Firefox, есть опции для очистки кэша и нежелательных файлов.

Все эти браузеры имеют один простой алгоритм очистки кэша. Просто откройте приложение, коснитесь кнопки Меню с тремя точками, перейдите в раздел История и очистите данные просмотра.



Очищаем историю просмотра в классических браузерах типа Chrome / Фото 24 Канала

Не все браузеры похожи

Но как быть с такими нишевыми браузерами, как Brave или Opera? Не беспокойтесь, решение все еще в пределах нескольких нажатий. Чаще всего меню этих браузеров выглядит как три точки или иконка браузера, как вот у Opera. В разделе История в Настройках найдите опцию очистки нежелательных файлов (т.е. удаление истории просмотра) и воспользуйтесь ею.



Другие браузеры имеют схожий алгоритм / Фото 24 Канал

Очистка кэша любой программы

Если вы ищете глобальное решение, которое работает для любого приложения, включая браузеры, вы можете перейти к "Настройкам", выбрать "Программы", найти нужное приложение в списке и перейти в раздел "Хранилище и кэш". Здесь нужно нажать "Очистить кэш".



Очищаем кэш любой программы / Фото 24 Канал

, что эту опцию не следует использовать для таких приложений, как банковские программы или менеджеры паролей, поскольку это может привести к потере важных данных. Детальнее о том, как лучше очистить кэш на смартфоне читайте здесь

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В завершение добавим, что очистка нежелательных файлов из браузеров и приложений может значительно повысить скорость и производительность телефона Android. Не позволяйте низкой производительности раздражать и отвлекать вас. Возьмите ситуацию под контроль и дайте своему телефону необходимый толчок с помощью простой очистки нежелательных файлов.