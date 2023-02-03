В Антарктиде нашли пять идеально сохранившихся метеоритов, лежавших подо льдом тысячи лет

Во время недавней экспедиции в Антарктиду исследователи обнаружили пять метеоритов, самый интересный из которых весит около 8 килограммов. Предполагается, что они провели под снегом и льдом тысячи лет.

Открытие совершили на поверхности голубой ледяной зоны Нильса Ларсена вблизи бельгийской антарктической станции "Принцесса Элизабет". Среди пяти метеоритов выделялся камень размером с дыню и весом 7,6 килограмма – это один из самых тяжелых метеоритов, когда-либо найденных в Антарктиде. Из 45 000 метеоритов, обнаруженных в Антарктиде, лишь около 100 имели такой же вес.

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Что известно

Размер необязательно имеет значение, когда речь идет о метеоритах. Даже крошечные микрометеориты могут быть невероятно ценны с научной точки зрения. Но, конечно, найти такой большой метеорит, как этот – большая редкость, и это действительно увлекает,

– говорит Мария Вальдес, одна из участниц экспедиции, нашедшая метеориты. На фото ее можно увидеть в зеленом шлеме.

Метеориты, происходящие из пояса астероидов, были найдены на поверхности льда в начале января, но они упали на Землю очень давно. Космические камни, вероятно, были погребены во льдах в течение десятков тысяч лет и вынырнули на поверхность только после того, как движение ледников вынесло их обратно на поверхность. Но поскольку метеориты были защищены от осадков, ветра и воздуха подо льдом, они остались совершенно невредимыми, как утверждают исследователи.



Более близкий взгляд на один из найденных метеоритов / Фото Maria Valdes/Field Museum

Обычно ученым приходится прочесывать ледяные покровы в надежде наткнуться на метеорит. Но исследователи смогли сузить свои поиски благодаря исследованию, опубликованному 26 января 2022 года в журнале Science Advances, в котором использовались спутниковые данные и искусственный интеллект. Последний определил части те Антарктиды, где скопления метеоритов с большей вероятностью могут быть вынесены на поверхность. Именно в одной из таких горячих точек и были обнаружены метеориты.

Образцы метеоритов, собранные во время экспедиции, были отправлены в Королевский бельгийский институт естественных наук в Брюсселе для надлежащего размораживания и анализа, но каждый ученый экспедиции также взял образцы потенциальной метеоритной пыли, которую они собрали вокруг космических камней, для собственных исследований.