Ученые нашли "дорогу динозавров" с сотнями следов Юрского периода

Шесть месяцев назад команда палеонтологов исследовала карьер в Оксфордшире, на полу которого нашли необычные неровности. Выбоины, как оказалось, являются древними следами динозавров. Ученые насчитали их аж 200 штук, и все они относятся к Юрскому периоду. В итоге исследователи заявили, что это самый большой единственный путь динозавров в Соединенном Королевстве.

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Следы были оставлены множеством зверей, включая крупных травоядных зауроподов и плотоядных тероподов. В частности, исследовательская группа считает, что они были оставлены 18-метровым цетиозавром и 9-метровым мегалозавром, соответственно. Интересно, что мегалозавр был первым динозавром, который получил научное название еще в 1824 году, поэтому весьма символично, что именно в прошлом году его следы нашли в камне, поскольку наши исследования динозавров как раз отпраздновали свое 200-летие, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз Бирмингемского университета.

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Ученые знают и изучают мегалозавра дольше, чем любого другого динозавра на Земле, и все же эти недавние открытия доказывают, что существуют новые доказательства существования этих животных, которые ждут того, чтобы их нашли,

– сказала Эмма Николс, палеонтолог позвоночных из Музея естественной истории Оксфордского университета.

Следы динозавров чрезвычайно полезны для палеонтологов, даже если ископаемые остатки не содержат костей. Следы — это окаменелые свидетельства древней жизни, которые могут показать, сколько различных организмов и особей жило на одной и той же территории в определенное время, через какую среду они путешествовали, а также различные размеры и возраст существ, обитавших на этой территории.



Эта художественная реконструкция показывает, как динозавры оставляли свои следы, которые со временем затвердели и дожили до наших дней / Иллюстрация Марка Виттона

Согласно отчету, эта "дорога динозавров" – не первая находка, обнаруженная в Оксфордшире. В 1997 году в известняковом карьере в этом районе было найдено более 40 наборов окаменелых отпечатков, которые раскрыли некоторые аспекты жизни динозавров, обитавших на территории современной Англии в Юрский период.

Однако за почти 30 лет многое изменилось в технологическом плане. Палеонтологи могут каталогизировать гораздо больше информации о следах, чем раньше. Во время недавних раскопок команда сделала более 20 000 изображений отпечатков, которые могут предоставить информацию о животных, что их оставили, а также указать на потенциальные взаимодействия между ними.

Сохранность настолько детальная, что мы можем видеть, как деформировалась грязь, когда ноги динозавра плескались туда-сюда. Вместе с другими окаменелостями, такими как норы, ракушки и растения, мы можем оживить грязную среду лагуны, по которой ходили динозавры,

– говорит Дункан Мердок, ученый-землевед из музея Оксфордского университета.

Дальнейшие исследования, вероятно, позволят узнать больше о существах Юрского периода, которые пересекали этот участок, но пока что мы можем наблюдать за впечатляющими масштабами следов, которые оставили эти огромные звери.



Ученые, которые исследуют следы динозавров, позируют рядом с самими отпечатками / Фото OUMNH