Что изменилось?

Ключевые положения новых правил включают обязательное раскрытие производителями информации о правах потребителей, предоставление расширенных юридических гарантий и содействие предоставлению экономически эффективных ремонтных услуг.

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Отныне производители будут обязаны предоставлять запчасти и инструменты по разумным ценам, и они больше не смогут препятствовать потребителям в самостоятельном ремонте своих приборов.

Кроме того, производители больше не будут иметь права запрещать независимым мастерам использовать бывшие в употреблении или напечатанные на 3D-принтере запчасти.

Также запрещено отказывать в ремонте, руководствуясь исключительно экономическими соображениями или предыдущим ремонтом, проведенным другими лицами, как это было разъяснено Европейским Парламентом.

Для дальнейшей помощи потребителям в доступе к ремонтным услугам будет создана общеевропейская онлайн-платформа. Эта платформа будет служить ресурсом, где потребители смогут искать информацию о вариантах ремонта, включая местные мастерские и общественные инициативы, такие как ремонтные кафе.

Следует отметить, что новые правила могут создать проблемы для таких компаний, как Apple, чья программа авторизации компонентов ранее ограничивала функциональность сторонних или бывших в употреблении деталей в их продуктах. В будущем такие компании должны будут обосновывать любые случаи, когда они препятствуют самостоятельному ремонту, что потенциально может привести к судебным разбирательствам.

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Хотя в ЕС уже существует минимальная двухлетняя гарантия на продукцию, новые правила выходят за рамки этого требования. Даже после окончания гарантийного срока компании будут вынуждены ремонтировать обычные бытовые товары, включая смартфоны, телевизоры, стиральные машины и пылесосы.

В случаях, когда товар выходит из строя в течение гарантийного срока, потребители будут иметь возможность выбора между заменой или ремонтом. Выбор в пользу ремонта также приведет к продлению гарантии на дополнительный год, что будет служить дополнительным стимулом для потребителей отдавать предпочтение ремонту, а не замене.