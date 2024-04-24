Що змінилося?

Ключові положення нових правил включають обов'язкове розкриття виробниками інформації про права споживачів, надання розширених юридичних гарантій та сприяння наданню економічно ефективних ремонтних послуг.

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Відтепер виробники будуть зобов'язані надавати запчастини та інструменти за розумними цінами, і вони більше не зможуть перешкоджати споживачам у самостійному ремонті своїх приладів.

Крім того, виробники більше не матимуть права забороняти незалежним майстрам використовувати вживані або надруковані на 3D-принтері запчастини.

Також заборонено відмовляти в ремонті, керуючись виключно економічними міркуваннями або попереднім ремонтом, проведеним іншими особами, як це було роз'яснено Європейським Парламентом.

Для подальшої допомоги споживачам у доступі до ремонтних послуг буде створена загальноєвропейська онлайн-платформа. Ця платформа слугуватиме ресурсом, де споживачі зможуть шукати інформацію про варіанти ремонту, включаючи місцеві майстерні та громадські ініціативи, такі як ремонтні кафе.

Слід зазначити, що нові правила можуть створити проблеми для таких компаній, як Apple, чия програма авторизації компонентів раніше обмежувала функціональність сторонніх або вживаних деталей у їхніх продуктах. У майбутньому такі компанії повинні будуть обґрунтовувати будь-які випадки, коли вони перешкоджають самостійному ремонту, що потенційно може призвести до судових розглядів.

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Хоча в ЄС вже існує мінімальна дворічна гарантія на продукцію, нові правила виходять за рамки цієї вимоги. Навіть після закінчення гарантійного терміну компанії будуть змушені ремонтувати звичайні побутові товари, включаючи смартфони, телевізори, пральні машини та пилососи.

У випадках, коли товар виходить з ладу протягом гарантійного терміну, споживачі матимуть можливість вибору між заміною або ремонтом. Вибір на користь ремонту також призведе до продовження гарантії на додатковий рік, що слугуватиме додатковим стимулом для споживачів надавати перевагу ремонту, а не заміні.