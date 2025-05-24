В Х зафиксировали сбой в работе

У некоторых пользователей соцсети Х фиксировали сбои в работе. Сбой начали фиксировать около 15:20. Приложение выдавало ошибку при обновлении ленты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения пользователей.

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Пользователи Х сообщили о проблемах

По данным Downdetector, за последний час поступило в несколько раз больше жалоб на работу приложения Х, чем обычно.

Поступают сообщения об ошибках в работе Х/ Информация с сайта Downdetector

Известно, что лента выдавала ошибку при обновлении. Однако проблема фиксируется не у всех пользователей.

Пока неизвестно, почему произошел сбой. Компания Илона Маска не давала комментариев.

Интересно, что 22 мая в штате Орегон (США) произошел пожар в дата-центре, принадлежащем компании X. После происшествия у нескольких пользователей были проблемы с работой приложения, но массово об этом не сообщали. 24 мая по состоянию на 16.56 более 300 пользователей жаловались на работу Х.

В последний раз массовый сбой в работе Х фиксировался 28 марта. Тогда у пользователей не обновлялась лента, а также была недоступна функция публикации.