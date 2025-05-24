В Х зафиксировали сбой в работе
- В соцсети X произошел сбой, начавший фиксироваться около 15:20, вызывая ошибки при обновлении ленты.
- Компания Илона Маска не предоставила комментарии относительно причин сбоя.
У некоторых пользователей соцсети Х фиксировали сбои в работе. Сбой начали фиксировать около 15:20. Приложение выдавало ошибку при обновлении ленты.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения пользователей.
Смотрите также Миллениалы уходят в TikTok: угрожает ли эта соцсеть новостным медиа в Украине
Пользователи Х сообщили о проблемах
По данным Downdetector, за последний час поступило в несколько раз больше жалоб на работу приложения Х, чем обычно.
Поступают сообщения об ошибках в работе Х/ Информация с сайта Downdetector
Известно, что лента выдавала ошибку при обновлении. Однако проблема фиксируется не у всех пользователей.
Пока неизвестно, почему произошел сбой. Компания Илона Маска не давала комментариев.
Интересно, что 22 мая в штате Орегон (США) произошел пожар в дата-центре, принадлежащем компании X. После происшествия у нескольких пользователей были проблемы с работой приложения, но массово об этом не сообщали. 24 мая по состоянию на 16.56 более 300 пользователей жаловались на работу Х.
В последний раз массовый сбой в работе Х фиксировался 28 марта. Тогда у пользователей не обновлялась лента, а также была недоступна функция публикации.