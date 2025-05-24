Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення користувачів.

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Користувачі Х повідомили про проблеми

За даними Downdetector, за останню годину надійшло в кілька разів більше скарг на роботу додатку Х, ніж зазвичай.

Надходять повідомлення про помилки в роботі Х / Інформація з сайту Downdetector

Відомо, що стрічка видавала помилку при оновленні. Однак проблема фіксується не у всіх користувачів.

Наразі невідомо, чому стався збій. Компанія Ілона Маска не надавала коментарів.

Цікаво, що 22 травня в штаті Орегон (США) сталася пожежа в дата-центрі, що належить компанії X. Після події в кількох користувачів були проблеми з роботою додатку, але масово про це не повідомляли. 24 травня станом на 16:56 понад 300 користувачів скаржилися на роботу Х.