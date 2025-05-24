Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения пользователей.

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Пользователи Х сообщили о проблемах

По данным Downdetector, за последний час поступило в несколько раз больше жалоб на работу приложения Х, чем обычно.

Поступают сообщения об ошибках в работе Х/ Информация с сайта Downdetector

Известно, что лента выдавала ошибку при обновлении. Однако проблема фиксируется не у всех пользователей.

Пока неизвестно, почему произошел сбой. Компания Илона Маска не давала комментариев.