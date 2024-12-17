Instagram запускает функцию, которую мы все обожаем в Telegram

Meta не прекращает наполнять Instagram новыми возможностями. Некоторые из них откровенно мусорные и никому не нужны, однако встречаются и такие, которые точно будут полезными по крайней мере части пользователей. Эта новая функция предназначена для улучшения ваших личных сообщений.

Что это будет

Отныне вы можете планировать ваши личные сообщения, устанавливая конкретный день и время для их отправки. Meta подтвердила, что постепенно разворачивает функцию по всему миру, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Instagram позволит вам перезагрузить ленту рекомендаций, чтобы начать все с нуля

Возможность планировать DM будет особенно полезной для создателей и брендов, которые хотят запланировать рассылку сообщений в оптимальное время.

Она также понравится обычным пользователям, которые хотят связаться со своими друзьями в конкретный момент из-за разных часовых поясов.

Хотите первыми поздравить кого-то с Днем рождения? Запланируйте сообщение на полночь, чтобы точно не забыть и не упустить момент.

Кроме того, вы можете использовать эту функцию, чтобы отправить напоминание самому себе на другой аккаунт, если такой есть.

Чтобы отправить отложенное сообщение, сначала напишите его в поле ввода текста, а затем нажмите и удерживайте кнопку подправки. Через секунду появится окно, в котором вы сможете установить желаемое время отправки.

Сейчас Instagram позволяет планировать отправку за 29 дней до нужной даты. Например, если вы планируете сообщение сегодня, то максимально удаленным днем отправки будет 15 января.

После того как вы запланировали сообщение, вы увидите небольшое оповещение над окном ввода сообщений, которое покажет, сколько запланированных ДМ у вас есть. Нажав на этого, вы сможете увидеть список запланированного, а также, зажав палец на нужном сообщении, отправить сразу или удалить.