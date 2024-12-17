Що це буде

Відтепер ви можете планувати ваші особисті повідомлення, встановлюючи конкретний день і час для їхнього відправлення. Meta підтвердила, що поступово розгортає функцію по всьому світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Можливість планувати DM буде особливо корисною для творців та брендів, які хочуть запланувати розсилку повідомлень в оптимальний час.

Вона також сподобається звичайним користувачам, які хочуть зв'язатися зі своїми друзями в конкретний момент через різні часові пояси.

Хочете першими привітати когось з Днем народження? Заплануйте повідомлення на північ, щоб точно не забути й не впустити момент.

Крім того, ви можете використовувати цю функцію, щоб надіслати нагадування самому собі на інший обліковий запис, якщо такий маєте.

Щоб надіслати відкладене повідомлення, спочатку напишіть його у полі введення тексту, а потім натисніть та утримуйте кнопку підправлення. Через секунду з'явиться вікно, в якому ви зможете встановити бажаний час відправки.

Наразі Instagram дозволяє планувати відправку за 29 днів до потрібної дати. Наприклад, якщо ви плануєте повідомлення сьогодні, то максимально віддаленим днем надсилання буде 15 січня.

Після того, як ви запланували повідомлення, ви побачите невелике сповіщення над вікном введення повідомлень, яке покаже, скільки запланованих ДМ у вас є. Натиснувши на цього, ви зможете побачити список запланованого, а також, затиснувши палець на потрібному повідомленні, надіслати відразу або видалити.