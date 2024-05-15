Япония построит первое в мире транспортное судно, которое будет работать на опилках

В рамках борьбы с выбросами парниковых газов ведущие японские судостроители начинают разработку технико-экономического обоснования для баржи, работающей на древесных гранулах. Ожидается, что они сократят выбросы на 22% по сравнению с традиционным использованием ископаемого топлива.

Эта амбициозная инициатива, инициирована японскими компаниями NYK Line, NYK Bulk & Projects Carriers і Tsuneishi Shipbuilding в сотрудничестве с британской компанией Drax Group, свидетельствует о стратегическом сдвиге Японии в сторону использования возобновляемых источников энергии.

Смотрите также В Исландии начал работу крупнейший в мире завод по поглощению углерода прямо из атмосферы

Согласно меморандуму о взаимопонимании, консорциум имеет целью исследовать жизнеспособность использования древесных пеллет, поставляемых из Соединенных Штатов и Канады, где их производят Drax Group и другие компании. Признанное возобновляемым источником энергии в нескольких юрисдикциях, древесное топливо является многообещающей альтернативой для промышленного сжигания.

В ожидании успешного технико-экономического обоснования, консорциум планирует построить баржу класса Handysize , работающую на пеллетах, до 2029 года.

, работающую на пеллетах, до 2029 года. Подобно существующим газогенерирующим платформам, предполагаемый биокорабль будет превращать древесное топливо в газы с помощью высокотемпературного процесса сжигания.

Эти газы, включая окись углерода, водород и метан, затем будут использованы для производства электроэнергии и приведения в движение двигателей судна.



Систему планируют использовать на первом корабле, работающем на биомассе / Фото TSUNEISHI

Смотрите также Этот высокоэффективный материал для улавливания углерода, работает лучше, чем деревья

Подчеркивая необходимость разумного обращения с отходами лесной промышленности в условиях растущих темпов вырубки лесов, участники консорциума подчеркивают важность максимизации прибыли от лесных ресурсов.

В то же время инициативы по прореживанию лесов и лесоразведению будут способствовать повышению естественного поглощения углекислого газа, что еще больше усилит экологические преимущества проекта.