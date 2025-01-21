В Киеве снова фиксируют сбои GPS: пользователей "переносит" в Курск

В Киеве во время воздушных тревог снова фиксируют сбои в работе GPS-навигации. Причиной является замена координат спутниковых сигналов.

Об этом пишут киевляне в соцсетях, сообщает 24 Канал. Это связано с активностью систем РЭБ, которые меняют координаты спутниковых сигналов, что также может влиять на настройки времени на телефонах.

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В Киеве GPS показывает Курск

Сбои в GPS-навигации в Киеве – не редкость во время воздушных атак. Это связано с заменой координат спутникового сигнала. Такие меры часто применяются с целью защиты стратегических объектов и осложнения работы вражеских дронов, которые ориентируются по GPS.

Жители Киева сталкиваются со сбоями GPS / Фото из соцсетей

Из-за вмешательства в сигнал навигации на телефонах и гаджетах может меняться не только местонахождение, но и время. Пользователи также сообщают, что часы на их устройствах отображают неправильные данные.

Как действовать в случае сбоя

Чтобы избежать путаницы, стоит выключить режим автоматического уточнения времени на вашем устройстве. Для этого:

Зайдите в настройки телефона.

Отключите автоматическую синхронизацию времени с сетью.

Установите время вручную в соответствии с текущим киевским временем.

Такие действия помогут минимизировать неудобства, связанные с заменой GPS-координат.

Фиксация неправильного местоположения, особенно в условиях воздушной тревоги, может создавать неудобства для пользователей. Однако замена координат является вынужденным шагом для обеспечения безопасности во время атак врага.

К слову. ранее подобные сбои навигации наблюдались и в других регионах Украины во время воздушных тревог.