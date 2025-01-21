Про це пишуть кияни у соцмережах, повідомляє 24 Канал. Це пов’язано з активністю систем РЕБ, які змінюють координати супутникових сигналів, що також може впливати на налаштування часу на телефонах.

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У Києві GPS показує Курськ

Збої у GPS-навігації в Києві – не рідкість під час повітряних атак. Це пов’язано із заміною координат супутникового сигналу. Такі заходи часто застосовуються з метою захисту стратегічних об’єктів та ускладнення роботи ворожих дронів, які орієнтуються за GPS.

Мешканці Києва стикаються зі збоями GPS / Фото з соцмереж

Через втручання у сигнал навігації на телефонах і гаджетах може змінюватися не лише місцезнаходження, а й час. Користувачі також повідомляють, що годинники на їхніх пристроях відображають неправильні дані.

Як діяти у разі збою

Щоб уникнути плутанини, варто вимкнути режим автоматичного уточнення часу на вашому пристрої. Для цього:

Зайдіть у налаштування телефону.

Вимкніть автоматичну синхронізацію часу з мережею.

Встановіть час вручну відповідно до поточного київського часу.

Такі дії допоможуть мінімізувати незручності, пов’язані із заміною GPS-координат.

Фіксація неправильного місцезнаходження, особливо в умовах повітряної тривоги, може створювати незручності для користувачів. Однак заміна координат є вимушеним кроком задля забезпечення безпеки під час атак ворога.

До слова. раніше подібні збої навігації спостерігалися й в інших регіонах України під час повітряних тривог.