Ученые шокированы, найдя органические молекулы в костях динозавров возрастом 66 миллионов лет

В течение многих лет ученые считали, что процесс окаменения уничтожает все оригинальные органические молекулы, оставляя окаменелости без первоначального биологического материала. Однако новое исследование обнаружило убедительные доказательства того, что мезозойские окаменелости, в том числе кости и зубы динозавров, все еще содержат сохранившиеся органические материалы.

Палеонтологи раскрывают тайны

Используя современную масс-спектрометрию и другие аналитические методы, исследователи обнаружили остатки коллагена в бедренной кости эдмонтозавра, утконосого динозавра. Это открытие помогает решить давний спор, который длится уже более 30 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ACS Publications.

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В исследовании было использовано несколько методов, включая секвенирование белков, чтобы выявить и охарактеризовать костный коллаген в 22-килограммовой окаменелости. Она представляет собой чрезвычайно хорошо сохранившийся крестец эдмонтозавра, извлеченный из верхнемеловых слоев формации Хелл-Крик в Южной Дакоте, США. Останки являются частью коллекции Ливерпульского университета и предлагают уникальную возможность для проведения самых современных анализов.



Бедренная кость эдмонтозавра крупным планом / Фото University of Liverpool

Профессор Стив Тейлор, глава исследовательской группы масс-спектрометрии на факультете электротехники и электроники Ливерпульского университета, сказал: "Это исследование, несомненно, показывает, что органические биомолекулы, такие как белки, такие как коллаген, присутствуют в некоторых окаменелостях. Наши результаты имеют далеко идущие последствия. Во-первых, они опровергают гипотезу о том, что любая органика, найденная в окаменелостях, должна быть результатом загрязнения".



Окаменелость является чрезвычайно хорошо сохранившимся крыжом эдмонтозавра / Фото Ливерпульский университет



Бедренная кость эдмонтозавра / Фото Ливерпульский университет

Во-вторых, добавляет он, это свидетельствует о том, что нам следует пересмотреть микроскопические изображения других ископаемых костей, собранные людьми в течение десятилетий раскопок.

Эти изображения могут выявить неповрежденные участки костного коллагена, потенциально предлагая готовую сокровищницу ископаемых кандидатов для дальнейшего анализа белков. Это может открыть новые знания о динозаврах — например, выявить связи между видами динозавров, которые остаются неизвестными,

– говорит Стив Тейлор.

Наконец, результаты исследования должны пролить свет на интригующую тайну того, как эти белки смогли так долго сохраняться в окаменелостях.

Исследование не только решает давнюю научную дискуссию, но и открывает новые пути для изучения древней жизни, предлагая взглянуть на биохимическое сохранение окаменелостей вымерших существ.