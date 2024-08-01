В monobank произошел сбой: пользователи не могут войти в приложение

В четверг, 1 августа, в приложении monobank произошел сбой. Пользователи жалуются на то, что при попытке открыть приложение появляется сообщение о сбое в работе.

Пока неизвестно насколько распространенным является сбой и какого количества пользователей он коснулся, сообщает Техно 24. В сообщении отмечается, что команда занимается решением проблемы.

Читайте на сайте Microsoft устранила глобальный сбой после масштабной кибератаки

На момент публикации новости ни на одной из страниц monobank в соцсетях не сообщалось о сбое и его причинах, поэтому пока не понятно насколько долго он может продолжаться.

Стоит заметить, что такого рода перебои в работе приложения происходят довольно часто, кроме того, на инфраструктуру банка нередко направлены безуспешные кибератаки.

Чтобы узнать, когда приложение восстановит нормальную работу, можно нажать на кнопку "Получить уведомление". Банк оповестит вас, когда функциональность приложения будет привычной.