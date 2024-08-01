Пока неизвестно насколько распространенным является сбой и какого количества пользователей он коснулся, сообщает Техно 24. В сообщении отмечается, что команда занимается решением проблемы.

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На момент публикации новости ни на одной из страниц monobank в соцсетях не сообщалось о сбое и его причинах, поэтому пока не понятно насколько долго он может продолжаться.

Стоит заметить, что такого рода перебои в работе приложения происходят довольно часто, кроме того, на инфраструктуру банка нередко направлены безуспешные кибератаки.