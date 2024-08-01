Наразі невідомо наскільки поширеним є збій та якої кількості користувачів він торкнувся, повідомляє Техно 24. У повідомленні зазначається, що команда займається вирішенням проблеми.

Читайте на сайті Microsoft усунула глобальний збій після масштабної кібератаки

На момент публікації новини на жодній зі сторінок monobank у соцмережах не повідомлялося про збій та його причини, тож наразі не зрозуміло наскільки довго він може тривати.

Варто зауважити, що такого роду перебої в роботі застосунку стаються доволі часто, крім того, на інфраструктуру банку не рідко спрямовані безуспішні кібератаки.

Порада! Щоб дізнатися, коли застосунок відновить нормальну роботу, можна натиснути на кнопку "Отримати повідомлення". Банк сповістив вас, коли функціональність застосунку буде звичною.