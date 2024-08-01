Наразі невідомо наскільки поширеним є збій та якої кількості користувачів він торкнувся, повідомляє Техно 24. У повідомленні зазначається, що команда займається вирішенням проблеми.
Читайте на сайті Microsoft усунула глобальний збій після масштабної кібератаки
На момент публікації новини на жодній зі сторінок monobank у соцмережах не повідомлялося про збій та його причини, тож наразі не зрозуміло наскільки довго він може тривати.
Варто зауважити, що такого роду перебої в роботі застосунку стаються доволі часто, крім того, на інфраструктуру банку не рідко спрямовані безуспішні кібератаки.