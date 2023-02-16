Подростку, жившему 8300 лет назад в Норвегии реконструировали лицо

В музее Hå Gamle Prestegard на юге Норвегии теперь хранится реконструкция полного тела мальчика-подростка, жившего 8300 лет назад в эпоху мезолита. Останки подростка, называемого "мальчиком из Висте", были найдены в пещере среднего каменного века в Рандаберге, на западном побережье Норвегии, в 1907 году.

Исследователи обнаружили, что у мальчика был необычный череп с заболеванием, известным как скафоцефалия, что означало, что его череп слишком рано вырос, в результате чего голова росла назад, а не в сторону. Мальчик тоже был низким для своего возраста.

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Останки "мальчика из Висте" / Фото Oscar Nilsson

Что известно о мальчике

К моменту смерти подростка было около 15 лет.

У него был рост всего 1,25 метра.

Несмотря на свою уникальную внешность, останки мальчика указывают на то, что он был здоров и хорошо упитан.

В пещере, где были найдены его останки, содержалось множество останков животных, что указывает на достаточный запас пищи.

На месте были найдены кухонные отходы, костяные украшения и рыболовные орудия, что свидетельствует о том, что там жили, работали и готовили еду древние люди.

Для создания реконструкции судебный художник Оскар Нильсон опирался на два сканирования черепа с помощью компьютерной томографии (КТ), что позволило ему создать 3D-печатную пластиковую реплику. Он также полагался на измерения современных 15-летних североевропейских мальчиков, чтобы оценить толщину тканей лица.



Реконструкция лица мальчика, жившего 8300 лет назад / Фото Oscar Nilsson

Реконструкция изображает мальчика с удочкой в руках, одетого в тунике из выкрашенной и обгоревшей лосиной кожи, со шкурами лосося на талии и сумкой на поясе, найденных на археологическом участке.



Реконструкция тела "мальчика из Висте" / Фото Oscar Nilsson

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На выставке также представлены изготовленные мальчиком позвонки лосося и бусы из разбитых раковин. Хотя точная причина смерти мальчика остается неизвестной, его реконструированный облик позволяет заглянуть в жизнь мальчика эпохи мезолита, жившего в Норвегии более 8 000 лет назад. Реконструкция напоминает зрителям, что, несмотря на различия между современностью и прошлым, основные потребности людей, такие как еда и жилье, остаются неизменными.