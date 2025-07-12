Об этом рассказывает 24 Канал.в субботу, 12 июля, пользователи снова сообщили о проблемах в работе сервиса "Резерв +". По данным из сети, сервис дает сбои и работает нестабильно, из-за чего часть пользователей не может воспользоваться услугами. Причины сбоя пока официально не сообщают. Напомним, "Резерв+" уже не впервые сталкивается с техническими проблемами в последнее время.