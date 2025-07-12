Про це розповідає 24 Канал. У суботу, 12 липня, користувачі знову повідомили про проблеми у роботі сервісу "Резерв+".

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Сервіс "Резерв+" знову дає збої

За даними з мережі, сервіс дає збої та працює нестабільно, через що частина користувачів не може скористатися послугами. Причини збою наразі офіційно не повідомляють.

Нагадаємо, "Резерв+" вже не вперше стикається з технічними проблемами останнім часом. Користувачам радять стежити за офіційними оновленнями та не панікувати.

До слова, у застосунку "Резерв+" запущена функція онлайн-сплати штрафів для військовозобов'язаних, що дозволяє уникнути черг і знижує штраф на 50% при своєчасній оплаті.

На сплату надається 20 днів, після чого знижка не діє, а несплата протягом 40 днів подвоює штраф до 34 000 гривень, справу передають до виконавчої служби.