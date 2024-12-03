Астероид C0WEPC5 упал в российской Якутии

Вечером 3 декабря небольшой астероид C0WEPC5 вошел в атмосферу Земли и упал в Якутии, Россия. Открытый лишь несколькими часами ранее обсерваторией Китт Пик, астероид не представлял значительной угрозы из-за своего небольшого размера, диаметром менее одного метра.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на ESA (Европейское космическое агентство), из-за незначительных размеров космического тела разрушительных последствий падения не предполагалось. Местные спасательные службы подтвердили, что падение астероида не повлекло никаких травм или структурных повреждений.

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Несмотря на свой небольшой размер, огненное падение астероида и последующий взрыв создали впечатляющее визуальное зрелище. Взрыв был виден на расстоянии до 500 километров от места вероятного падения обломков. Местные жители даже смогли зафиксировать падение космического тела на видео.

Астероид вошел в атмосферу со скоростью 16 км/с, впервые столкнувшись с верхними слоями атмосферы в 100 километрах над Землей в точке с координатами 118,63° восточной долготы, 60,827° северной широты.

Следует отметить, что C0WEPC5 это мелкий астероид, который не представляет значительной угрозы для жителей планеты. Несколько таких камней падают на нашу планету ежегодно преимущественно сгорая в атмосфере.

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Только с начала 2024 года астрономы успешно предсказали четыре таких падения последнее из которых произошло 4 сентября, когда астероид RW1 взорвался над южной частью Тихого океана вблизи Филиппин.