Як повідомляє 24 Канал з посиланням на ESA (Європейська космічна агенція), через незначні розміри космічного тіла руйнівних наслідків падіння не передбачалося. Місцеві рятувальні служби підтвердили, що падіння астероїда не спричинило жодних травм чи структурних пошкоджень.

А тим часом NASA виявило докази цілої мережі печер на Місяці

Попри свій невеликий розмір, вогняне падіння астероїда і подальший вибух створили вражаюче візуальне видовище. Вибух було видно на відстані до 500 кілометрів від місця ймовірного падіння уламків. Місцеві жителі навіть змогли зафіксувати падіння космічного тіла на відео.

Астероїд увійшов в атмосферу зі швидкістю 16 км/с, вперше зіткнувшись з верхніми шарами атмосфери в 100 кілометрах над Землею в точці з координатами 118,63° східної довготи, 60,827° північної широти.

Слід зазначити, що C0WEPC5 це дрібний астероїд, який не становить значної загрози для жителів планети. Кілька таких каменів падають на нашу планету щорічно переважно згоряючи в атмосфері.

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Лише з початку 2024 року астрономи успішно передбачили чотири таких падіння останнє з яких відбулося 4 вересня, коли астероїд RW1 вибухнув над південною частиною Тихого океану поблизу Філіппін.