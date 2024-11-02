В Швеции нашли кладбище викингов с захоронениями в "каменных лодках"

Археологи искали древнее поселение на юге Швеции, но вместо этого нашли кладбище эпохи викингов с захоронениями в форме лодок. По оценкам, этому месту около 1200 лет. Оно содержит 139 могил и несколько курганов в форме кораблей.

Детали открытия

Еще в самом начале раскопок ученые поняли, что наткнулись на большое место захоронений викингов. Сейчас они успели исследовать лишь шесть процентов этого археологического комплекса, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Arkeologerna.

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Кладбище было впервые найдено еще в 2017 году в селе Твоокер, на юго-западе Швеции, накануне запланированного строительства дороги. Хотя это место упоминается в исторических сагах, любые остатки именно этого кладбища до недавнего времени не были известны.

Проблема в том, что земля была [давно] распахана и выровнена для создания пастбищ, поэтому все выпуклости, надземные останки и захоронения были разбиты на куски,

– говорит археолог Петра Нордин из Национального исторического музея Швеции.

Во время раскопок, проведенных с 2017 по 2019 год, археологи обнаружили остатки 139 захоронений, многие из которых содержали человеческие и животные кости, металлические аксессуары и керамические сосуды, а также большие камни, которые были намеренно размещены вокруг нескольких могил в форме лодки.

По словам Петры Нордин, одно захоронение было особенно хорошо обустроено: "В могиле было 17 сосудов, человеческие и животные кости, а также плетеные гири и железные наконечники стрел. Мы интерпретируем квадратную яму как конструкцию, которая помогала создать хороший поток воздуха для очага [кремации] над землей".



Позолоченная пряжка, которую археологи нашли на кладбище эпохи викингов / Фото Arkeologerna/National Historical Museums



Позолоченный кулон в форме птицы / Фото Arkeologerna/National Historical Museums

В этом распространенном ритуале захоронения эпохи викингов тело сжигали на погребальном костре. Затем сверху клали принесенных в жертву животных, таких как коровы и свиньи. Далее могилу закрывали, а вокруг нее могли сооружать кольцо из больших камней в форме очертаний корабля – так называемый каменный корабль.

Археологи также обнаружили фрагмент серебряной монеты из Аравии, которую они датировали периодом между 795 и 806 годами, что дает общие временные рамки для захоронения.

Поскольку раскопки еще продолжаются и далеки до завершения, ученые пока не готовы представить полный отчет. Кроме того, поселение, связанное с кладбищем, до сих пор не найдено.