Искусственный интеллект нашел опасности в коде PHP

Как сообщает агентство Reuters, разработчики языка программирования PHP срочно выпустили обновление безопасности. Опасные уязвимости скрывались в коде на протяжении многих лет, а обнаружить их специалисты смогли только с помощью технологий искусственного интеллекта. Создатели платформы призвали пользователей немедленно обновить программное обеспечение, ведь технологические компании уже зафиксировали первые попытки хакеров провести атаку на ресурсы через эти дыры в защите.

Киберагентства по всему миру посоветовали владельцам сайтов срочно установить обновления или временно отключить серверы от сети, чтобы избежать взломов. К защитным мерам прибегли даже сами специалисты по цифровой безопасности: Национальный центр кибербезопасности Нидерландов полностью отключил свой портал от интернета.

Какие сервисы и страны затронула проблема

В Нидерландах примеру центра кибербезопасности последовали другие структуры. Свои веб-ресурсы из публичного доступа сняли порт Роттердама, правительственный портал Overheid.nl, несколько медицинских учреждений, сайт Королевского футбольного союза (KNVB), а также страницы пяти крупнейших политических партий страны.

Превентивные отключения зафиксировали и другие международные и европейские организации. Оператор онлайн-энциклопедии Википедия временно перевел часть своих систем в офлайн до безопасного устранения ситуации. Аналогично поступил и сервис "Интернет-архив", который ненадолго приостановил работу для устранения проблемы.

В Дании муниципальная компания Kombit заблокировала ряд цифровых сервисов, среди которых оказалась единственная национальная платформа для связи со школами.

Еще более масштабные перебои ощутили в Финляндии, где государственный поставщик ИТ-услуг Valtori приостановил работу сетевых ресурсов в качестве меры предосторожности.

Между тем во Франции Министерство внутренних дел перевело свои интернет-порталы в режим профилактического обслуживания, а абоненты местных мобильных операторов Orange и Sosh столкнулись с трудностями при использовании связи.

Также сайты отключили в Латвии. Ограничения доступа могут действовать до понедельника, 26 октября, в зависимости от хода внедрения обновлений безопасности.

Эксперты напоминают о высоких рисках для цифровой инфраструктуры в регионе. В частности, ранее хакеры уже взломали систему регистрации населения Дании, получив конфиденциальные персональные данные миллионов жителей страны.