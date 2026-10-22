Штучний інтелект знайшов небезпеку в коді PHP

Як повідомляє агентство Reuters, розробники мови програмування PHP терміново випустили оновлення безпеки. Небезпечні прогалини ховалися в коді впродовж багатьох років, а виявити їх фахівці змогли лише за допомогою технологій штучного інтелекту. Творці платформи закликали користувачів негайно оновити програмне забезпечення, адже технологічні компанії вже зафіксували перші спроби хакерів атакувати ресурси через ці дірки в захисті.

Кіберагентства в усьому світі порадили власникам сайтів терміново встановити оновлення або тимчасово вимкнути сервери з мережі, щоб уникнути зламів. До захисних заходів вдалися навіть самі фахівці з цифрової безпеки: Національний центр кібербезпеки Нідерландів повністю відключив власний портал від інтернету.

Які сервіси та країни зачепила проблема

У Нідерландах приклад центру кібербезпеки наслідували інші структури. Свої вебресурси зняли з публічного доступу порт Роттердама, урядовий портал Overheid.nl, кілька медичних закладів, сайт Королівського футбольного союзу (KNVB), а також сторінки п'яти найбільших політичних партій країни.

Захисні вимкнення зафіксували й інші міжнародні та європейські організації. Оператор онлайн-енциклопедії Вікіпедія тимчасово перевів частину своїх систем в офлайн до безпечного виправлення ситуації. Аналогічно вчинив і сервіс "Інтернет-архів", який ненадовго призупинив роботу задля усунення проблеми.

У Данії муніципальна компанія Kombit заблокувала низку цифрових сервісів, серед яких опинилася єдина національна платформа для зв'язку зі школами.

Ще масштабніші перебої відчули у Фінляндії, де державний постачальник ІТ-послуг Valtori зупинив роботу мережевих ресурсів як запобіжний крок.

Тим часом у Франції Міністерство внутрішніх справ перевело свої інтернет-портали в режим профілактичного обслуговування, а абоненти місцевих мобільних операторів Orange та Sosh зіткнулися з труднощами під час користування зв'язком.

Також сайти відключили в Латвії. Обмеження доступу можуть діяти до понеділка, 26 жовтня, залежно від прогресу впровадження оновлень безпеки.

Фахівці нагадують про високі ризики для цифрової інфраструктури в регіоні. Зокрема, раніше хакери вже зламали систему реєстрації населення Данії, отримавши конфіденційні персональні дані мільйонів жителів країни.