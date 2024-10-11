Детали

Ученые NOAA сделали это в честь 44-летней карьеры радиолокатора и охотника за ураганами Питера Доджа, который посвятил себя изучению таких явлений, как ураган Милтон. Экипаж рассказал, что пока шторм надвигался на полуостров, момент развеивания праха был чрезвычайно спокойным несмотря на то, что обычно такие полеты являются достаточно турбулентными. Майкл Лоури, специалист по ураганам и эксперт по поведению штормовых нагонов (наводнений, спровоцированных штормом), отпраздновал этот момент, назвав его "прекрасной данью памяти", пишет ArsTechnica.

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Сообщение Лоури содержало скриншот сообщения Vortex Data Message, которое фактически является журналом полетных наблюдений, сделанных самолетами-разведчиками ураганов, с подробной информацией о расположении центра шторма, давление, скорость ветра, температуру и другие ключевые метеорологические данные, используемые для оценки интенсивности и структуры циклона. В конце есть строка чествования ученого: "PETER DODGE HX SCI (1950-2023) 387TH PENNY".

"HX SCI" означает "ученый по ураганам".

1950-2023 – годы жизни Питера Доджа.

"387TH PENNY" – отсылает к термину "penny", который означает момент вхождения в ураган во время наблюдательного полета. Это был 387-й полет Доджа внутри урагана, хоть и совершенный уже после смерти.

Додж, который умер 3 марта 2023 года, много работал с Национальным центром ураганов и Центром эксплуатации воздушных судов, сосредотачиваясь на наземных и воздушных радиолокационных исследованиях.

Во время сезонов ураганов Питер участвовал в миссиях самолетов для борьбы с ураганами, работая в качестве бортового радиолокатора и проводя радиолокационный анализ, позже став экспертом по обработке радиолокационных данных,

– написала в 2023 году Атлантическая океанографическая и метеорологическая лаборатория (AOML).

Работа Доджа была отмечена несколькими наградами, в частности бронзовой медалью Министерства торговли, двумя наградами администратора NOAA и наградой за патриотическую гражданскую службу Инженерного корпуса армии США.

Несмотря на то, что со временем зрение Доджа ухудшилось, он продолжал разрабатывать полетные модули для экспериментов по изучению ураганов на суше и координировать работу исследовательских групп по сбору данных с помощью мобильных метеорологических платформ.

Экипаж показал видео полета сквозь ураган Милтон

Развеиванием праха миссия не завершилась. Ученые, которые находились на борту самолета, показали видео экстремальной турбулентности, в которую они попали, пролетая сквозь бурю. На кадрах, снятых Ником Андервудом из NOAA, видно, как оборудование летает по сторонам, а пассажиры держатся за свои кресла, переживая короткие моменты невесомости.

Самолет Lockheed WP-3D Orion по прозвищу "Мисс Пигги" собирал важные данные, которые помогают улучшить прогнозы и поддерживают исследования ураганов. Это особенно важно сейчас, когда ураганы участились, а их сила возросла из-за глобального потепления.

Турбулентность во время пролета сквозь ураган Милтон: видео

Самолет агентства был построен в 1970-х годах и с тех пор используется для подобных миссий. Он является одним из двух самолетов WP-3D Orion, используемых NOAA. Другой самолет называется "Кермит".