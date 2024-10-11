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Науковці NOAA зробили це на честь 44-річної кар'єри радіолокатора і мисливця за ураганами Пітера Доджа, який присвятив себе вивченню таких явищ, як ураган Мілтон. Екіпаж розповів, що поки шторм насувався на півострів, момент розвіювання праху був надзвичайно спокійним попри те, що зазвичай такі польоти є досить турбулентними. Майкл Лоурі, фахівець з ураганів і експерт з поведінки штормових нагонів (повеней, спровокованих штормом), відсвяткував цей момент, назвавши його "прекрасною даниною пам'яті", пише ArsTechnica.

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Допис Лоурі містив скриншот повідомлення Vortex Data Message, яке фактично є журналом польотних спостережень, зроблених літаками-розвідниками ураганів, з детальною інформацією про розташування центру шторму, тиск, швидкість вітру, температуру та інші ключові метеорологічні дані, що використовуються для оцінки інтенсивності й структури циклону. Наприкінці є рядок вшанування науковця: "PETER DODGE HX SCI (1950-2023) 387TH PENNY".

"HX SCI" означає "науковець з ураганів".

1950-2023 – роки життя Пітера Доджа.

"387TH PENNY" – відсилає до терміну "penny", який означає момент входження в ураган під час спостережного польоту. Це був 387-й політ Доджа всередині урагану, хоч і здійснений уже після смерті.

Додж, який помер 3 березня 2023 року, багато працював з Національним центром ураганів і Центром експлуатації повітряних суден, зосереджуючись на наземних і повітряних радіолокаційних дослідженнях.

Під час сезонів ураганів Пітер брав участь у місіях літаків для боротьби з ураганами, працюючи в якості бортового радіолокатора і проводячи радіолокаційний аналіз, пізніше ставши експертом з обробки радіолокаційних даних,

– написала в 2023 році Атлантична океанографічна і метеорологічна лабораторія (AOML).

Робота Доджа була відзначена кількома нагородами, зокрема бронзовою медаллю Міністерства торгівлі, двома нагородами адміністратора NOAA та нагородою за патріотичну цивільну службу Інженерного корпусу армії США.

Попри те, що з часом зір Доджа погіршився, він продовжував розробляти польотні модулі для експериментів з вивчення ураганів на суші та координувати роботу дослідницьких груп зі збору даних за допомогою мобільних метеорологічних платформ.

Екіпаж показав відео польоту крізь ураган Мілтон

Розвіюванням праху місія не завершилась. Науковці, які перебували на борту літака, показали відео екстремальної турбулентності, в яку вони потрапили, пролітаючи крізь бурю. На кадрах, знятих Ніком Андервудом з NOAA, видно, як обладнання літає на всі боки, а пасажири тримаються за свої крісла, переживаючи короткі моменти невагомості.

Літак Lockheed WP-3D Orion на прізвисько "Міс Піггі" збирав важливі дані, які допомагають поліпшити прогнози і підтримують дослідження ураганів. Це особливо важливо зараз, коли урагани почастішали, а їхня сила зросла через глобальне потепління.

Турбулентність під час прольоту крізь ураган Мілтон: відео

Літак агентства був побудований у 1970-х роках і з того часу використовується для подібних місій. Він є одним з двох літаків WP-3D Orion, що використовуються NOAA. Інший літак називається "Керміт".