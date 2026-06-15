Правительство Великобритании запретит социальные сети для детей до 16 лет

После длительных обсуждений и споров в правительстве Великобритании наконец решились на радикальный шаг ради защиты психического здоровья нового поколения. Премьер-министр Кир Стармер объявил о введении полного запрета на использование социальных сетей детьми до 16 лет, что станет одним из самых строгих цифровых ограничений.

Кир Стармер вводит цифровые ограничения для детей

Британский премьер-министр Кир Стармер официально подтвердил намерения правительства законодательно запретить доступ к социальным сетям всем гражданам, не достигшим 16-летнего возраста. Эта инициатива, которую уже назвали попыткой "вернуть детям детство", охватит такие популярные платформы, как TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube и X. Согласно плану, соответствующее законодательство будет представлено в парламенте до конца текущего года, а сами ограничения начнут действовать ориентировочно весной 2027 года, пишет издание CNN.

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Новые правила не ограничиваются только социальными сетями. Правительство планирует ввести строгие ограничения на игровые платформы и стриминговые сервисы, чтобы заблокировать детям возможность общаться с незнакомцами онлайн. В частности, игры типа Roblox должны удалить функции чатов для младших пользователей.

Отдельное внимание уделили искусственному интеллекту: "романтические чат-боты-компаньоны" будут доступны только с 18 лет, а общие инструменты искусственного интеллекта получат ограничения на "интимные функции" для несовершеннолетних.

Интересно, что мессенджеры WhatsApp и Signal не попали под действие запрета, поскольку правительство рассматривает их как средства личной коммуникации, а не публичные социальные платформы.

Со временем это изменит разговоры, которые ведут родители, и ожидания детей. Это будет иметь огромное значение: наши дети будут в большей безопасности, станут счастливее, получат больше времени, больше уверенности, больше свободы для взросления и больше возможностей,

– прокомментировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Решение о запрете основано на тревожных данных о влиянии цифровой среды на психику подростков. Стармер подчеркнул, что современные платформы специально спроектированы так, чтобы вызывать зависимость, используя такие функции, как "бесконечный скроллинг".

Опрос, проведенный правительством, показал, что более 83% родителей считают риски от социальных сетей выше, чем пользу, а 90% поддерживают установление минимального возраста на уровне 16 лет. Всего в консультациях приняли участие более 116 000 человек, среди которых родители, учителя и представители индустрии.

Есть на кого равняться

Великобритания не первая на этом пути, но планирует пойти дальше всех. Она ориентируется на опыт Австралии, которая в декабре прошлого года стала первой страной, введшей аналогичный запрет.

Однако британское правительство планирует добавить еще более жесткие меры: рассматриваются варианты ночного комендантского часа для приложений и обязательные перерывы в использовании для подростков до 18 лет. Регулятор Ofcom уже получил задание разработать максимально эффективные методы проверки возраста, включая сканирование лица и предоставление идентификационных документов.

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Несмотря на широкую поддержку, инициатива вызвала шквал критики. Специалисты по цифровым правам предупреждают об угрозе конфиденциальности из-за массового сбора биометрических данных. Психологи и уполномоченные по делам детей в Шотландии и Уэльсе выразили опасения, что полный запрет не сделает интернет безопаснее, а лишь вытеснит подростков в "темные уголки" сети, где нет никакого контроля. Кроме того, дети часто используют VPN для обхода региональных ограничений, что уже было замечено в Австралии.

В настоящее время правительство Великобритании демонстрирует решимость изменить цифровой ландшафт страны. Пока социальные медиа-гиганты предупреждают о потере детьми возможностей для обучения и позитивной социализации, семьи подростков, ставших жертвами кибербуллинга или опасных онлайн-челленджей, называют этот день историческим моментом для защиты детства.

В ближайшие месяцы Ofcom должен обнародовать подробный список платформ, которые попадут под действие закона, а мир будет наблюдать, удастся ли стране действительно "отключить" соцсети для миллионов подростков.