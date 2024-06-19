Ван Дао давно известен своими деревянными автомобилями, поскольку хвастается ими на собственном YouTube канале. За последние три года YouTube-канал Труонга Ван Дао значительно продвинулся вперед. Он начинал с вырезания копий классических роскошных автомобилей и суперкаров размером с коробку из-под обуви.

Смотрите также Блогер создал деревянный Cybertruck и проехался на нем по улицам Вьетнама

Его ранние работы быстро привлекли внимание всего мира, особенно после того, когда он создал маленькую деревянную копию Ferrari, в которой мог сидеть его сын. В конце концов следующие работы блогера насчитывали ряд реплик суперкаров, среди которых полностью рабочая деревянная версия Bugatti.

С появлением постоянной аудитории, проекты Труонга росли в размерах и сложности. С тех пор он создал деревянные танки, поезда, скутеры и ряд мини-суперкаров, один сложнее другого. Однако его последнее творение выходит за рамки обычного дизайна транспортных средств и переходит в сферу чистого механического фантастического искусства.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Деревянная "машина времени"

Вдохновленный генеративным искусственным интеллектом, Труонг разработал концепцию своей деревянной "машины времени". Он сконструировал простую металлическую раму с рулевым управлением, подвеской и небольшим электрическим приводом.

Далее он погрузился в работу с деревом, изготовив массивные деревянные передние колеса со сложными ступицами в стиле часового механизма и огромные обручи из ракушек улиток сзади, напоминающие рога барана, который поворачивается. Автомобиль также может похвастаться изогнутой деревянной крышей, фарами и внутренней неоновой подсветкой.

Одной из самых захватывающих особенностей творения Труонга является серия рычажных механизмов с зубчатым приводом спереди. При активации эти механизмы создают волнообразные движения, придающие автомобилю причудливого, почти сюрреалистического элемента.

Процесс создания деревянной "машины времени":

Смотрите также Это должно быть в каждом авто: подборка автомобильных гаджетов

Несмотря на свою сложность и непрактичность, деревянная "машина времени" имеет уникальный шарм, который привлекает внимание местных жителей. Они часто смеются, когда Труонг проезжает по улице, подглядывая сквозь крошечную щель над мягко работающими инопланетными челюстями, позволяющими видеть дорогу впереди.