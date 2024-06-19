Ван Дао давно відомий своїми дерев'яними автівками, оскільки хизується ними на власному YouTube каналі. За останні три роки YouTube-канал Труонга Ван Дао значно просунувся вперед. Він починав з вирізання копій класичних розкішних автомобілів і суперкарів розміром з коробку з-під взуття.

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Його ранні роботи швидко привернули увагу всього світу, особливо після того, коли він створив маленьку дерев'яну копію Ferrari, в якій міг сидіти його син. Зрештою наступні роботи блогера налічували низку реплік суперкарів, серед яких повністю робоча дерев'яна версія Bugatti.

З появою постійної аудиторії, проєкти Труонга зростали в розмірах і складності. Відтоді він створив дерев'яні танки, потяги, скутери та низку міні-суперкарів, один складніший за інший. Однак його останнє творіння виходить за рамки звичайного дизайну транспортних засобів і переходить у сферу чистого механічного фантастичного мистецтва.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Дерев'яна "машина часу"

Натхненний генеративним штучним інтелектом, Труонг розробив концепцію своєї дерев'яної "машини часу". Він сконструював просту металеву раму з рульовим керуванням, підвіскою та невеликим електричним приводом.

Далі він занурився в роботу з деревом, виготовивши масивні дерев'яні передні колеса зі складними маточинами в стилі годинникового механізму та величезні обручі з черепашок равликів ззаду, що нагадують роги барана, який повертається. Автомобіль також може похизуватися вигнутим дерев'яним дахом, фарами та внутрішнім неоновим підсвічуванням.

Однією з найбільш захоплюючих особливостей творіння Труонга є серія важільних механізмів з зубчастим приводом спереду. При активації ці механізми створюють хвилеподібні рухи, що додають автомобілю химерного, майже сюрреалістичного елементу.

Процес створення дерев'яної "машини часу":

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Попри свою складність і непрактичність, дерев'яна "машина часу" має унікальний шарм, який привертає увагу місцевих жителів. Вони часто сміються, коли Труонг проїжджає вулицею, підглядаючи крізь крихітну щілину над м'яко працюючими інопланетними щелепами, що дозволяють бачити дорогу попереду.