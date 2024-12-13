В России заблокировали Viber из-за "нарушения законодательства"

Роскомнадзор объявил о блокировке мессенджера Viber из-за, мол, нарушения требований российского законодательства. Теперь для россиян доступ к нему ограничен.

Мессенджер не будет работать на всей территории России с пятницы, 13 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о блокировке Viber в России

Как пояснил Роскомнадзор, Viber якобы нарушает законы, выполнение которых требуется "для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях.

Там также заявляют об угрозе "вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации". Интересно, что с этим мессенджером у россиян было много проблем.

По данным российских СМИ, еще летом 2023 года Viber оштрафовали за отказ удалить "фейки" об армии. В суде представитель мессенджера заявил, что контент недоступен для пользователей из России.

Также, согласно обнародованной информации, в марте 2024 года суд оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за публикацию запрещенного контента. В свою очередь депутат Госдумы Антон Немкин отметил, что эти штрафы якобы до сих пор не были оплачены.

По его словам, их общая сумма за последние два года превысила 1,8 миллиона рублей, чему эквивалентно около 17 тысяч долларов. Кстати, в начале декабря в России жаловались на масштабный сбой в работе приложения Viber. Предполагали, что это могло быть связано с ограничением работы мессенджеров властями.