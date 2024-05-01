Цифровой аватар Виктория ИИ стал представителем по консульским вопросам в МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины представило цифрового аватара Викторию ИИ, предназначенную для предоставления официальной информации по консульским вопросам. Она работает на базе технологий искусственного интеллекта и является официальным спикером по консульским вопросам.

Что известно о цифровом аватаре Виктории ИИ

Виктория ИИ создана по образу и подобию украинской певицы Розали Номбре, которая предоставила свою внешность для проекта на безвозмездной основе, информирует 24 Канал.

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Процесс создания включал съемки и оцифровки Номбре, превращение ее в цифровую личность с помощью искусственного интеллекта. В министерстве уточнили, что только Виктория ИИ уполномочена предоставлять официальные комментарии от имени консульской службы.

Министерство также опубликовало видео с Викторией ИИ, которая рассказывает о себе и своей цели.

Мое имя олицетворяет стремление нашей нации к победе, а фамилия – искусственный интеллект, который стоит за моим существованием,

– говорится в видео.

Видео с Викторией ИИ:

Виктория ИИ имеет защиту от подделок: каждое оригинальное видео содержит QR-код, который перенаправляет на текстовую версию комментария на официальном сайте МИД. Видео считается недостоверным, если QR-код отсутствует или указывает на другой веб-сайт.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что применение цифрового представителя для консульских комментариев позволит экономить время и ресурсы министерства, а дипломатам сосредоточиться на других важных задачах.