Что известно о вирусе Lumma

Компания Microsoft сообщила об обнаружении опасного вируса Lumma на более 394 000 устройств с Windows. Это программное обеспечение вторгается на компьютер и похищает конфиденциальные данные. Больше всего пострадали пользователи из Европейского Союза, Бразилии и США, тогда как меньше всего жертв – в Канаде, Австралии, Китае, Африке и России, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Lumma – это вредоносная программа, специализирующаяся на краже такой чувствительной информации, как логины, пароли, реквизиты банковских карт и криптовалютные кошельки. Информация, добытая таким образом, попадает в руки киберпреступников, которые продают ее другим хакерам для дальнейшего использования или сами используют для дальнейших атак. Вирус часто скрывается во взломанных программах или неофициальных версиях игр, которые загружаются из ненадежных источников, таких как торрент-трекеры.

Lumma также может служить бэкдором – каналом доступа, через который хакеры запускают дополнительное вредоносное ПО, например, программы-вымогатели. В результате пользователи не только теряют персональные данные, но и могут стать жертвами дальнейшего шантажа или финансовых потерь.



На этой карте красным обозначено наибольшее количество случаев заражения вирусом Lumma. Украина также имеет большое количество случаев, но в целом держится чуть ниже среднего уровня / Фото Microsoft

Чтобы остановить деятельность сети, Microsoft вместе с правоохранительными органами обратилась в федеральный суд с требованием заблокировать 2300 доменов, через которые осуществлялось управление Lumma. Кроме того, Министерство юстиции США конфисковало еще пять доменов, поддерживавших инфраструктуру вредоносного ПО.

Эксперты связывают Lumma с рядом киберпреступлений, в том числе с атаками на крупные технологические компании, среди которых PowerSchool и Snowflake, откуда злоумышленники похитили большие объемы данных.