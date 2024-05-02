В ответ на жалобы пользователей компания Apple подтвердила существование сбоя и заверила владельцев устройств, что прилагает усилия для его устранения. Однако технологический гигант воздержался от раскрытия конкретных деталей относительно первопричины неисправности.

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Кроме того, Apple не предложила никаких немедленных решений или обходных путей для пользователей, чтобы смягчить проблему. Поэтому всем, кто столкнулся с перебоями в работе будильника iPhone остается лишь ждать решения, а тем временем полагаться на другую, более надежную технику.

В чем может быть проблема

Некоторые пользователи предполагают, что функция Attention Aware, представленная в iPhone X, может быть связана со сбоями в работе будильника. Эта функция использует камеру TrueDepth для мониторинга движений лица пользователя, регулируя громкость оповещений и предотвращая выключение экрана, когда устройство обнаруживает взгляд пользователя.

Хотя эта функция улучшает пользовательский опыт, ее потенциальная связь с неисправностью будильника остается неопределенной.

Для тех, кто сталкивается с проблемами будильника, отключение функции Attention Aware в настройках устройства может служить временным обходным путем. Однако ожидается, что Apple предоставит комплексное решение в будущем обновлении программного обеспечения.