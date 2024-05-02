У відповідь на скарги користувачів компанія Apple підтвердила існування збою і запевнила власників пристроїв, що докладає зусиль для його усунення. Однак технологічний гігант утримався від розкриття конкретних деталей щодо першопричини несправності.

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Крім того, Apple не запропонувала жодних негайних рішень або обхідних шляхів для користувачів, щоб пом'якшити проблему. Тож усім, хто зіткнувся з перебоями в роботі будильника iPhone залишається лише чекати вирішення, а тим часом покладатися на іншу, надійнішу техніку.

В чому може бути проблема

Деякі користувачі припускають, що функція Attention Aware, представлена в iPhone X, може бути пов'язана зі збоями в роботі будильника. Ця функція використовує камеру TrueDepth для моніторингу рухів обличчя користувача, регулюючи гучність сповіщень і запобігаючи вимкненню екрана, коли пристрій виявляє погляд користувача.

Хоча ця функція покращує користувацький досвід, її потенційний зв'язок з несправністю будильника залишається невизначеним.

Для тих, хто стикається з проблемами будильника, вимкнення функції Attention Aware в налаштуваннях пристрою може слугувати тимчасовим обхідним шляхом. Однак очікується, що Apple надасть комплексне рішення у майбутньому оновленні програмного забезпечення.