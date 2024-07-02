Pixel 6 массово выходят из строя после сброса к заводским настройкам

Владельцы смартфонов Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a столкнулись со значительной проблемой. Их устройства становятся "кирпичами" после попытки сброса к заводским настройкам. Об этой критической ошибке широко сообщали пользователи в соцсетях, и сейчас Google проводит расследование.

В чем проблема

После сброса телефоны не загружаются и выводят на экран сообщение с таким текстом: "Не удалось загрузить систему Android. Ваши данные могут быть повреждены. Возможно, вам придется выполнить сброс до заводских настроек и удалить все данные пользователя, хранящиеся на этом устройстве".

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Впервые о проблеме сообщил индийский ресурс Tech-Issues Today на форуме поддержки Pixel Help. Пользователи, которые столкнулись с этой проблемой, пишут о дополнительной ошибке, указывающей на отсутствие файла tune2fs, инструмента командной строки Unix для настройки файловых систем.

Хотя некоторые пользователи связывают эту проблему с недавними обновлениями программного обеспечения, большинство жалоб касаются процедуры сброса до заводских настроек. Эта неисправность затрагивает все три модели линейки Pixel 6.

Реакция Google

, что даже официальные инструменты восстановления устройств от Google оказались неэффективными в решении этой проблемы.

Представитель Google на форуме поддержки признал наличие проблемы и заверил, что компания активно расследует и работает над ее решением.

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Владельцам Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a настоятельно рекомендуется не выполнять сброс до заводских настроек, пока Google не предоставит официального решения. Тем, кто уже столкнулся с этой проблемой, рекомендуется обратиться в службу поддержки Google за дальнейшей помощью.