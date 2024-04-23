"Вояджер-1" после пятимесячного молчания вышел на связь: команда не сдержала эмоций

Космический зонд "Вояджер-1" успешно передал на Землю четкие данные после месяцев отправки непонятного набора информации из-за поломки. Зонд, запущенный NASA в 1977 году, 20 апреля прислал вполне понятный отчет в центр управления полетами, предоставив важную информацию о состоянии своих систем. Хотя он все еще не может передавать научные данные, этот прорыв позволяет команде миссии понять состояние зонда.

Теперь команда аппарата сможет продолжить работу над решением проблемы, которую было обнаружено несколько месяцев назад. Как бы там ни было, а уже сам факт того, что настолько старый аппарат продолжает работать и есть шанс его починить на невероятном расстоянии – впечатляет.

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"Вояджер-1" вошел в историю в 2012 году, когда стал первым искусственным объектом, который вышел за пределы Солнечной системы в межзвездное пространство после запуска тридцатью пятью годами ранее.

Его двойник, "Вояджер-2", достиг той же вехи в 2018 году и продолжает отправлять данные на Землю.

Большая проблема

14 ноября 2023 года "Вояджер-1" начал передавать непонятный двоичный код после лет успешных межзвездных исследований.

В марте инженерам NASA удалось послать зонду специальную команду, которая побудила его вернуть на Землю полный дамп своей бортовой памяти (FDS). Анализ показал, что деградация микросхемы памяти, которая составляет 3% от общего объема памяти FDS, была причиной ошибки передачи данных.

Проблему можно решить

К сожалению, эта микросхема содержала важный программный код, что сделал научные и телеметрические данные "Вояджера-1" нечитаемыми.

Хотя поврежденную микросхему памяти невозможно заменить, инженеры NASA разработали план перемещения поврежденного кода в память FDS. Этот процесс требовал тщательной конфигурации, чтобы обеспечить целостность секций памяти и предотвратить вывод из строя системы поврежденного кода.

После инициирования перемещения 18 апреля команда NASA подтвердила его успех 20 апреля, что ознаменовало восстановление связи с "Вояджером-1".



Счастливая команда "Вояджер-1" после успешного сеанса связи / Фото NASA

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В ближайшие недели инженеры сосредоточатся на точной настройке программного обеспечения памяти FDS и восстановлении функциональности областей, ответственных за компиляцию и передачу научных данных, собранных за пределами Солнечной системы. Этот важный этап является значительным шагом вперед в текущей миссии по исследованию космических пространств.