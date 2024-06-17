Космический зонд "Вояджер-1" вернулся к работе после месяцев технических проблем

47-летний зонд NASA Voyager 1 снова передает данные на Землю. В ноябре прошлого года он вышел из строя, заставив ученых думать, что это станет окончательным прощанием с этим космическим аппаратом. Однако им удалось все исправить.

"Вояджер-1" снова работает

Инженерам NASA удалось полностью восстановить работоспособность космического зонда. Хорошие новости поступили после семи месяцев технических трудностей.

Смотрите также Секретный космический самолет Китая выбросил в космос неизвестный объект

В ноябре 2023 года "Вояджер-1", который находится на расстоянии более 24 миллиардов километров, от Земли, начал присылать странные, нечитаемые данные, и с тех пор команда работала над тем, чтобы выяснить причину проблемы. Хотя аппарат, казалось, прекрасно получал и выполнял команды, никакие из научных и инженерных данных, которые он посылал домой, не имели смысла.

В апреле команда проследила проблему до поврежденной памяти в компьютере подсистемы полетных данных (FDS) зонда и впоследствии смогла восстановить работу двух приборов, которые присылали научные данные. Но теперь все четыре прибора "Вояджера-1" снова присылают данные, которые можно прочитать, сообщает NASA.

Хотя "Вояджер-1" возвращается к проведению научных исследований, необходимо выполнить дополнительные мелкие работы, чтобы устранить последствия этой проблемы. Среди других задач, инженеры ресинхронизируют программное обеспечение хронометража на трех бортовых компьютерах космического аппарата, чтобы они могли выполнять команды в нужное время. Команда также проведет техническое обслуживание цифрового магнитофона, который записывает некоторые данные для прибора плазменных волн, которые отправляются на Землю дважды в год, тогда как большинство научных данных обоих "Вояджеров" отправляются непосредственно на Землю и не записываются.

"Вояджер-1 был запущен в 1977 году, поэтому тот факт, что он до сих пор работает в любом состоянии, является невероятным. Но теперь он может вернуться к своим обязанностям, непосредственно изучая межзвездное пространство.

Смотрите также Ученые нашли спутник, который потерялся в космосе 25 лет назад

Что мы знаем о Voyager

"Вояджеры" – единственные созданные человеком космические аппараты, которые пересекли границу гелиосферы и теперь находятся в межзвездном пространстве. Эти зонды дали человечеству первое представление о том, что происходит в бескрайней пустоте космоса.

"Вояджер-1" был запущен 5 сентября 1977 года . Он миновал Юпитер в марте 1979-го, достиг Сатурна в ноябре 1980-го.

. Он миновал Юпитер в марте 1979-го, достиг Сатурна в ноябре 1980-го. "Вояджер-2" стартовал чуть раньше, 20 августа 1977 года, но его траектория была такой, что мимо Юпитера он прошел позже, чем его брат, в июле 1979 года. К Сатурну он прилетел в августе 1981-го, облетел Уран в январе 1986-го и Нептун - в августе 1989 года.