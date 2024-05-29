Как восстановить несохраненные документы Word на Windows и Mac
Сбой во время работы над документом Word может вызвать тревогу, нервотрепку и кучу проблем. Но, к счастью, существует несколько способов восстановить несохраненный файл в Microsoft Word и не переживать из-за вероятно потерянной работы.
Это руководство от 24 Канала содержит исчерпывающие шаги, которые помогут вам восстановить работу с минимальными потерями в системах Windows и macOS.
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Восстановление файлов с помощью панели восстановления документов
Одной из основных функций Microsoft Word является панель "Восстановление документов", которая автоматически сохраняет несохраненную работу в случае сбоя или неожиданного закрытия программы.
Когда вы снова открываете Microsoft Word после сбоя, вы увидите окно "Восстановление документов" на левой боковой панели. Здесь перечислены все несохраненные документы, а также дата и время последнего автоматического сохранения.
Пошаговые действия для восстановления из панели восстановления документов
- Запустите Microsoft Word.
- Перейдите на панель "Восстановление документов" на левой боковой панели.
- Выберите из списка документ, который нужно восстановить.
Восстановление несохраненных документов из папки автосохранения
Microsoft Word также сохраняет несохраненные документы как временные файлы в папке AutoRecover. Это позволяет восстановить их позже, если панель "Восстановление документов" недоступна.
Для Windows:
- Откройте Microsoft Word.
- Нажмите на меню "Файл" в верхнем левом углу.
- Перейдите к "Информация" на левой боковой панели.
- Нажмите на "Управление документом" и выберите "Восстановить несохраненные документы".
- Отобразится список несохраненных документов, сохраненных во временных файлах.
- Найдите файлы с расширением ASD.
- Выберите несохраненный файл, который нужно восстановить, и нажмите "Открыть".
Для macOS:
- Нажмите на иконку Finder.
- Выберите весь компьютер.
- Введите "AutoRecovery" в поле поиска, чтобы отобразить список несохраненных файлов, сохраненных Microsoft Word.
- Найдите файл, который нужно восстановить, и дважды щелкните на нем.
- Сохраните документ в обычном режиме.
Восстановление несохраненного документа из резервной копии OneDrive или Time Machine
Если в Microsoft Word включена функция автосохранения, ваши документы постоянно хранятся в OneDrive. Это облачное хранилище может сохранять последнюю версию файла непосредственно перед сбоем.
Шаги для восстановления из OneDrive
- Перейдите в OneDrive и войдите в свою учетную запись.
- Перейдите на вкладку "Мои файлы".
- Найдите свой документ и проверьте метку времени его последнего изменения.
Для пользователей macOS Time Machine может стать спасителем, если вы используете его для резервного копирования файлов.
Восстановление с помощью Time Machine
- Нажмите на иконку Time Machine в строке меню, чтобы запустить Time Machine.
- Просмотрите резервные копии и найдите документ Word, который нужно восстановить.
- Выделите файл и нажмите кнопку "Восстановить".
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Восстановление несохраненных документов Word, как правило, не вызывает трудностей благодаря мощным функциям восстановления от Microsoft. Панель "Восстановление документов" обычно является самым быстрым способом восстановить доступ к вашим файлам.
Если это не сработало, папка "Автоматическое восстановление" и облачные службы резервного копирования, такие как OneDrive или Time Machine, предоставляют дополнительные средства защиты. Следуя этим шагам, вы сможете минимизировать риск потери ценной работы даже после неожиданных перерывов.