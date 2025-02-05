Онтарио отменяет, а затем возобновляет контракт со SpaceX на фоне тарифной войны

В понедельник власти Онтарио, одной из самых густонаселенных провинций Канады, объявили, что разрывают контракт стоимостью 68 миллионов долларов с поставщиком спутникового интернета Starlink, компанией Илона Маска SpaceX. Эта новость появилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины почти на все канадские товары. Прошло меньше суток, как эти планы отменили.

Детали

После объявления новых тарифов для канадских товаров, Канада ввела аналогичные меры против США, наложив пошлину в размере 25 процентов. Параллельно с этим в сети начал распространяться тренд с призывами покупать канадские товары вместо американских, а некоторые магазины в Канаде даже начали снимать с полок продукты, произведенные в США. Но действительно одним из самых громких мероприятий в тарифной войне стал отказ Онтарио от контракта на Starlink, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Как стало известно вчера, обе стороны провели переговоры и пришли к определенным договоренностям. Например, введение тарифов со стороны США было отложено на 30 дней, поскольку премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о нескольких уступок, включая планы разместить 10 000 "пограничников" на границе двух стран. Стоит отметить, что между обеими странами действует безвизовый режим и граждане могут свободно пересекать границу из США в Канаду и наоборот только с внутренним паспортом.

После новостей о том, что премьер-министр Трюдо и президент Трамп договорились приостановить тарифное противостояние, Даг Форд, премьер-министр Онтарио, объявил, что он аналогично приостанавливает отмену провинцией контракта на Starlink:

Поскольку США приостанавливают тарифы, Онтарио также приостановит наши ответные меры. Если президент Трамп продолжит вводить тарифы, мы без колебаний уберем американские товары с полок LCBO или запретим американским компаниям участвовать в провинциальных закупках,

– написал Форд.

Глава провинции также добавил, что США и Канада "должны оставаться едиными и сосредоточиться на реальной торговой войне, которую мы ведем с Китаем".

Он также ранее заявил, что Илон Маск является "частью команды Трампа, которая хочет разрушить семьи, доходы, уничтожить бизнес".

[Маск] хочет забрать еду со стола людей, трудолюбивых людей, и я не собираюсь этого терпеть,

– сказал Форд.

Напомним, что Илон Маск, основатель SpaceX, которой принадлежит технология Starlink, стал доверенным лицом президента Трампа и сейчас руководит новосозданным Департаментом правительственной эффективности (DOGE) – командой, которой поручено провести масштабное сокращение государственных расходов и широкомасштабную дерегуляцию. Starlink тем временем пытается заключить соглашения с местными и национальными правительствами о предоставлении спутникового интернета. Контракт правительства Онтарио на эту технологию был подписан в ноябре 2024 года и должен обеспечить быстрым интернетом отдаленные районы провинции.