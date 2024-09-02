Действительно ли не стоит заряжать телефон на 100% и как это может навредить

Среди советов по уходу за смартфоном вы не раз могли услышать о том, что его не стоит заряжать до 100%. Рекомендуется выключать зарядку при достижении 80%. Но почему это так и действительно ли это хоть как-то влияет на аккумулятор?

Поскольку этот совет касается батареи, следует сразу разобраться с тем, как она работает. Современные смартфоны оснащены усовершенствованными литий-ионными или литий-полимерными аккумуляторами, информирует Техно 24.

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Не менее важным элементом в современных смартфонах являются сложные алгоритмы зарядки. Благодаря искусственному интеллекту производителям удается избавиться от проблем, сопровождавших процесс зарядки батареи десятилетиями до сих пор. Это касается и зарядки батареи до 100%, ведь именно благодаря алгоритмам на основе ИИ теперь это вообще не проблема.

Дело в том, что эти технологии включают системы управления напряжением и контроль скорости заряда и предназначены они для продления срока службы аккумулятора.

Усовершенствованный химический состав аккумулятора

В современных смартфонах используются усовершенствованные литиевые аккумуляторы, которые являются долговечными и эффективными. Эти аккумуляторы выдерживают полную зарядку без значительного износа, в отличие от старых технологий, используемых в аккумуляторах.

На помощь также приходят адаптивные алгоритмы зарядки, которые защищают здоровье аккумулятора, динамически контролируя процесс зарядки. Это гарантирует, что зарядка до 100% не повредит аккумулятору и сохранит его долговременную производительность.

Кроме того, эти алгоритмы также регулируют скорость зарядки, особенно когда аккумулятор приближается к полной емкости. Это предотвращает перегрев, а именно оно и является самым большим врагом аккумулятора, ведь постоянное воздействие высокой температуры уменьшает емкость батареи смартфона.

, почти все современные смартфоны предлагают гибкие настройки процесса зарядки. Например, вы можете указать значение, например, 80%, при котором зарядка аккумулятора прекратится автоматически.

Важные советы

Всегда используйте зарядные устройства и кабели, совместимые с вашим устройством. Эти аксессуары должны быть высококачественными, ведь несовместимость, повреждения, или низкое качество, могут стать причиной как ненадлежащей работы, так и серьезных проблем.

Избегайте зарядки при экстремальных температурах. Как мы уже отмечали – главный враг любого аккумулятора – высокая температура. Она негативно влияет на состояние аккумулятора, уменьшает его емкость, а постоянные воздействия могут ускорить его "смерть".

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Совет не заряжать телефон до 100% основывается на старых технологиях аккумуляторов. Благодаря современным достижениям, полностью заряжать смартфон безопасно. Однако придерживаться базовых советов все же необходимо, ведь это поможет сохранить ваш аккумулятор "здоровым" как можно дольше.