Ford опередил Tesla и первым выпустил автопилот, который не требует рук на руле

Генеральный директор Ford Джим Фарли объявил, что Европейская комиссия одобрила технологию помощи водителю BlueCruise. Самое интересное, что эта система позволяет водителю убрать руки с руля, чем официально не может похвастаться FSD от Tesla.

Прошло лишь чуть больше месяца с того времени, как Фарли сделал анонс о предстоящем выпуске обновленного BlueCruise, как компания объявляет, что первые машины, в частности Mustang Mach-E, уже начинают получать эту функцию. Впоследствии она поступит и некоторым другим пользователям через обновление программного обеспечения.

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Подробнее о технологии

Технологию свободных рук Ford BlueCruise теперь можно использовать в 15 европейских странах после одобрения Европейской комиссией. Это открывает доступ к более 133 000 километров автомагистралей по всей Европе, так называемых "голубых зон", на которых компания натренировала свою систему, что позволяет путешествовать даже между несколькими странами. Например, клиент может использовать BlueCruise, путешествуя из Швеции в Италию, преодолев почти 3 000 километров и проведя более 25 часов за рулем без помощи рук.

В 2023 году BlueCruise стала первой системой такого типа, которая получила одобрение после запуска в Великобритании, став первой передовой системой помощи водителю, обеспечивающей настоящее управление автомобилем без помощи рук на высоких скоростях в Европе.

В Испании Ford также стал первым автопроизводителем, который предоставил клиентам возможность управлять автомобилем без помощи рук на шоссе.

Но теперь компания расширяет границы доступности голубых зон за пределы Великобритании, Германии и Испании.

Мы верим, что BlueCruise может сделать управление автомобилем легче и приятнее, независимо от того, находитесь ли вы в трафике с остановками, или в длительном путешествии. Недавнее решение позволит нам предложить еще большему количеству клиентов доступ к BlueCruise по всей Европе,

– сказала Эшли Ламбрикс, генеральный менеджер BlueCruise.

Как это работает

Когда BlueCruise включен, система контролирует рулевое управление, ускорение, торможение, позиционирование в полосе движения и безопасную дистанцию до транспортного средства впереди, отслеживая дорожную разметку, знаки скорости и условия движения, изменяющиеся, – от скорости на автомагистрали до полной остановки в пробке.

Чтобы убедиться, что водитель не отвлекается от дороги, когда его руки оторваны от руля, камера, расположенная под приборной панелью, контролирует взгляд и положение головы водителя, даже если он носит солнцезащитные очки.

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Клиенты могут воспользоваться 90-дневной бесплатной пробной версией, чтобы почувствовать, как BlueCruise может сделать их длинные поездки или передвижения с остановками и обратно более приятными и менее напряженными. После пробной версии клиенты могут активировать годовую или месячную подписку, которую они могут отменить или возобновить в любое время. Ежемесячная модель подписки позволяет легко активировать BlueCruise во время, которое соответствует их планам вождения.

Сегодня BlueCruise работает на более 420 000 автомобилей Ford и Lincoln по всему миру. Они проехали более 342 миллионов километров с использованием системы помощи водителю.