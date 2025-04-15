В Кремниевой долине кто-то взломал систему голосовых сигналов на пешеходных переходах, заставив их "говорить" голосами Илона Маска и Марка Цукерберга. Вместо стандартных сообщений прохожие слышали сатирические заявления об ИИ, одиночестве, власти и социальных противоречиях.

Маск и Цукерберг говорят со светофоров

Инцидент произошел на выходных вблизи резиденций Маска и Цукерберга. Голосовые сигналы были изменены так, чтобы имитировать миллиардеров. В одном из видео, которое распространилось в TikTok, голос, похожий на Цукерберга, говорит: "Это нормально – чувствовать себя неудобно, будто после насилия, пока мы силой внедряем искусственный интеллект в каждую грань вашего сознательного опыта. Я просто хочу заверить вас, что вам не нужно волноваться, потому что вы абсолютно ничего не можете сделать, чтобы остановить это", сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch. Это прямой намек на то, как Meta вместе с другими компаниями навязывает свою ИИ-платформу через новые интерфейсы.

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Другое аудио говорило следующее:

Привет, это Илон Маск. Добро пожаловать в Пало-Альто, родину инженерии Tesla. Вы знаете поговорку "за деньги счастье не купишь"? Я думаю, что это правда. Бог свидетель, я пытался, но за них можно купить разве что Cybertruck, и это отстой, не так ли?

После паузы аудиозапись продолжается: "Черт, я такой одинокий".

Голосовые файлы были легко распознаваемы как искусственные – в частности, из-за отсутствия характерного заикания Маска. Но многие пользователи в комментариях приняли эти записи за настоящие, не поняв, что это атака хакеров, а не официальные записи, сделанные миллиардерами.

Власти города заявили, что работают над проблемой. По их словам, ее должны были устранить до понедельника, поэтому, вероятно, сейчас уже все вернулось к прежнему состоянию.

Какая же цель

Иронично, что те, кого светофоры пародировали, вряд ли услышат эти записи, поскольку пешком они не ходят. Пораженные системы относятся к системам компании Polara, которая поставляет кнопки с голосовым сопровождением, поддерживающие Bluetooth-связь. Взлом подобной системы несет потенциальную опасность для людей с нарушениями зрения. Хотя все необходимые сигналы остались, вставленные голоса могут отвлекать или вводить в заблуждение.

В Пало-Альто недавно проходили протесты против Маска и Tesla из-за его политической активности, которая сделала бренд токсичным для части аудитории. Несмотря на переезд главного офиса в Техас, инженерная база Tesla до сих пор расположена в Пало-Альто – городе, где компания и была основана.

Отношение к обоим миллиардерам в США остается в основном негативным. По данным Pew Research Center, более половины американцев не поддерживает Маска, а 67% не воспринимают Цукерберга. Маск имеет поддержку среди республиканцев, которые одобряют его союз с Трампом. Цукерберга же одинаково не любят как демократы, так и республиканцы.