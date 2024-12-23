WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов с 1 января

Meta, материнская компания WhatsApp, объявила, что с 1 января 2025 года мессенджер больше не будет поддерживать смартфоны под управлением Android KitKat и более ранних версий платформы.

Прекращение поддержки повлияет на несколько популярных моделей смартфонов, сообщает 24 Канал со ссылкой на GSMArena.

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Например, среди популярный моделей смартфонов WhatsApp перестанет поддерживаться на таких моделях:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1-го поколения), Razr HD, Moto E (2014)

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Почему Meta прекращает поддержку старых ОС

По данным STATISTA по состоянию на 2024 год доля устаревшей операционной системы Android KitKat составляет 0,5% среди всех смартфонов Android. Это примерно

По словам команды разработчиков, старые устройства часто не имеют критических обновлений безопасности или аппаратного обеспечения, необходимого для поддержки новейших функций приложения.

Что делать пользователям таких смартфонов?

Владельцам пострадавших устройств рекомендуется создать резервную копию данных WhatsApp, включая историю чатов и медиафайлы, и перенести их на новое устройство до даты отключения. После 1 января 2025 года приложение перестанет работать на этих смартфонах, и пользователи потеряют доступ к своим данным.

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Компания Meta также объявила, что с 5 мая 2025 года WhatsApp прекратит поддержку iPhone с версиями iOS, старше 15.1.