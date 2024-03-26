X продолжает терять пользователей несмотря на то, что руководство отрицает это

Новые данные, предоставленные независимыми аналитическими компаниями, указывают на то, что база пользователей сервиса микроблогов X, ранее известного как Twitter, продолжает сокращаться. Платформа, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, сталкивается со значительным спадом активности пользователей, отставая от таких конкурентов, как Instagram и TikTok.

У X серьезные проблемы

Согласно данным компании Sensor Tower, количество ежедневных активных пользователей мобильного приложения X в США в феврале упало до 27 миллионов, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Аналитики отмечают, что с ноября на платформе наблюдается либо стагнация роста, либо сокращение пользовательской базы, с заметным снижением на 23% с осени. Во всем мире ежедневное количество активных пользователей составляет 174 миллиона, что на 15% меньше, чем в прошлом году.

X утверждает, что у них все прекрасно

Вопреки этим выводам, в прошлый понедельник компания X обнародовала собственную статистику, утверждая, что количество ежедневных активных пользователей по всему миру составляет 250 миллионов. Эта цифра резко контрастирует с данными Sensor Tower и заявлением Маска, сделанным в конце 2022 года, о примерно 258 миллионах ежедневных активных пользователей.

На фоне уменьшения количества пользователей X, конкуренты испытывают рост аудитории. Sensor Tower акцентирует на увеличении пользовательской базы таких сервисов:

Snapchat вырос на 8,8%,

Instagram – на 5,3%,

Facebook – на 1,5%,

TikTok – на 0,5%.

Почему пользователи покидают X

Эйб Юсеф, старший аналитик Sensor Tower, объясняет снижение популярности X недовольством пользователей качеством контента, техническими проблемами и усилением конкуренции со стороны платформ для короткого видео.

X утверждает, что его ежемесячная аудитория составляет 550 миллионов, по сравнению с 542 миллионами, о которых Илон Маск сообщал в июле. Однако Sensor Tower отмечает, что X сталкивается с оттоком рекламодателей: 75 из 100 крупнейших американских рекламодателей прекратили расходы на платформу с октября 2022 года, что усилилось после споров Маска.

По данным Apptopia, в феврале количество загрузок мобильного приложения X в США составило 2,9 миллиона, что на 14% больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в октябре 2022 года, когда этот показатель составлял 3,7 миллиона. Для сравнения, программа Threads от Meta в феврале получил 1,6 миллиона загрузок в США и 46,2 миллиона во всем мире, с 1,6 миллионами активных пользователей ежедневно в США и 14 миллионами во всем мире, согласно данным Sensor Tower.

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Рост популярности Threads в рейтингах магазинов приложений контрастирует с падением позиций X, что свидетельствует об изменении предпочтений пользователей. Несмотря на заявление X о 1,7 миллиона новых ежедневных пользователей, расхождения с другими источниками свидетельствуют не в пользу заявлениям X.