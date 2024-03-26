У X серьезные проблемы

Согласно данным компании Sensor Tower, количество ежедневных активных пользователей мобильного приложения X в США в феврале упало до 27 миллионов, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Аналитики отмечают, что с ноября на платформе наблюдается либо стагнация роста, либо сокращение пользовательской базы, с заметным снижением на 23% с осени. Во всем мире ежедневное количество активных пользователей составляет 174 миллиона, что на 15% меньше, чем в прошлом году.

X утверждает, что у них все прекрасно

Вопреки этим выводам, в прошлый понедельник компания X обнародовала собственную статистику, утверждая, что количество ежедневных активных пользователей по всему миру составляет 250 миллионов. Эта цифра резко контрастирует с данными Sensor Tower и заявлением Маска, сделанным в конце 2022 года, о примерно 258 миллионах ежедневных активных пользователей.

На фоне уменьшения количества пользователей X, конкуренты испытывают рост аудитории. Sensor Tower акцентирует на увеличении пользовательской базы таких сервисов:

Snapchat вырос на 8,8%,

Instagram – на 5,3%,

Facebook – на 1,5%,

TikTok – на 0,5%.

Почему пользователи покидают X

Эйб Юсеф, старший аналитик Sensor Tower, объясняет снижение популярности X недовольством пользователей качеством контента, техническими проблемами и усилением конкуренции со стороны платформ для короткого видео.

X утверждает, что его ежемесячная аудитория составляет 550 миллионов, по сравнению с 542 миллионами, о которых Илон Маск сообщал в июле. Однако Sensor Tower отмечает, что X сталкивается с оттоком рекламодателей: 75 из 100 крупнейших американских рекламодателей прекратили расходы на платформу с октября 2022 года, что усилилось после споров Маска.

По данным Apptopia, в феврале количество загрузок мобильного приложения X в США составило 2,9 миллиона, что на 14% больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в октябре 2022 года, когда этот показатель составлял 3,7 миллиона. Для сравнения, программа Threads от Meta в феврале получил 1,6 миллиона загрузок в США и 46,2 миллиона во всем мире, с 1,6 миллионами активных пользователей ежедневно в США и 14 миллионами во всем мире, согласно данным Sensor Tower.

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Рост популярности Threads в рейтингах магазинов приложений контрастирует с падением позиций X, что свидетельствует об изменении предпочтений пользователей. Несмотря на заявление X о 1,7 миллиона новых ежедневных пользователей, расхождения с другими источниками свидетельствуют не в пользу заявлениям X.