В X серйозні проблеми

Згідно з даними компанії Sensor Tower, кількість щоденних активних користувачів мобільного застосунку X у США в лютому впала до 27 мільйонів, що на 18% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Аналітики наголошують, що з листопада на платформі спостерігається або стагнація зростання, або скорочення користувацької бази, з помітним зниженням на 23% з осені. У всьому світі щоденна кількість активних користувачів становить 174 мільйони, що на 15% менше, ніж торік.

X стверджує, що у них все чудово

Всупереч цим висновкам, минулого понеділка компанія X оприлюднила власну статистику, стверджуючи, що кількість щоденних активних користувачів по всьому світу становить 250 мільйонів. Ця цифра різко контрастує з даними Sensor Tower і заявою Маска, зробленою наприкінці 2022 року, про приблизно 258 мільйонів щоденних активних користувачів.

На тлі зменшення кількості користувачів X, конкуренти відчувають зростання аудиторії. Sensor Tower акцентує на збільшенні користувацької бази таких сервісів:

Snapchat зріс на 8,8%,

Instagram – на 5,3%,

Facebook – на 1,5%,

TikTok – на 0,5%.

Чому користувачі покидають X

Ейб Юсеф, старший аналітик Sensor Tower, пояснює зниження популярності X незадоволеністю користувачів якістю контенту, технічними проблемами та посиленням конкуренції з боку платформ для короткого відео.

X стверджує, що його щомісячна аудиторія становить 550 мільйонів, порівняно з 542 мільйонами, про які Ілон Маск повідомляв у липні. Однак Sensor Tower зазначає, що X стикається з відтоком рекламодавців: 75 зі 100 найбільших американських рекламодавців припинили витрати на платформу з жовтня 2022 року, що посилилося після суперечок Маска.

За даними Apptopia, у лютому кількість завантажень мобільного застосунку X у США склала 2,9 мільйона, що на 14% більше, ніж торік, але менше, ніж у жовтні 2022 року, коли цей показник становив 3,7 мільйона. Для порівняння, програма Threads від Meta у лютому отримав 1,6 мільйона завантажень у США та 46,2 мільйона у всьому світі, з 1,6 мільйонами активних користувачів щодня у США та 14 мільйонами у всьому світі, згідно з даними Sensor Tower.

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Зростання популярності Threads в рейтингах магазинів застосунків контрастує з падінням позицій X, що свідчить про зміну вподобань користувачів. Попри заяву X про 1,7 мільйона нових щоденних користувачів, розбіжності з іншими джерелами свідчать не на користь заявам X.