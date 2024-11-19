Пользователи iPhone 16 начали слышать разговоры незнакомцев через свои устройства

Владельцы смартфонов iPhone 16 от Apple сообщили о необычной проблеме, которая вызывает беспокойство: их устройства воспроизводят разговоры неизвестных лиц. Эта ситуация заставила многих задуматься о потенциальных проблемах с конфиденциальностью в новых устройствах.

Источник проблемы остается непонятным, и компания Apple до сих пор не предоставила официального ответа, сообщает 24 Канал со ссылкой на PhoneArena.

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Первые сообщения о проблеме появились на Reddit, где двое пользователей описали свой опыт.

В первом случае один пользователь рассказал, что слышал разговор мужчины об управлении автомобилем, когда на его iPhone не было открыто ни одного приложения. Разговор продолжался до тех пор, пока человек не попал в аварию.

Второй случай рассказал пользователь, который сумел подслушать рабочий разговор между мужчиной и его коллегами, несмотря на то, что никакие программы не работали в фоновом режиме.

В обоих случаях пользователи не смогли определить происхождение аудио и выразили обеспокоенность относительно возможного нарушения конфиденциальности.

В чем может быть причина?

Пока не существует окончательного объяснения этого поведения, однако есть несколько спекуляций на эту тему:

Баг в iOS 18 : как предполагают некоторые пользователи Reddit, ссылаясь на предыдущие проблемы с недавними обновлениями программного обеспечения Apple, это может быть ошибка в работе операционной системы.

: как предполагают некоторые пользователи Reddit, ссылаясь на предыдущие проблемы с недавними обновлениями программного обеспечения Apple, это может быть ошибка в работе операционной системы. Ошибка приложениятакже пользователи подозревают, что это могла быть ошибка конкретного приложения, как YouTube, когда видео, которое воспроизводится в фоновом режиме, не отображается как активное.

Молчание Apple

, что некоторые реддиторры выдвинули гораздо более странные теории, как вот галлюцинации у владельцев смартфонов вызванные отравлением угарным газом. Впрочем, это кажется менее правдоподобным случаем, чем программный сбой.

Apple пока никак не комментирует ситуацию и пострадавшим пользователям остается лишь догадываться о причине. Впрочем, непонятно насколько эта проблема является широкомасштабной. Вероятно она ограничивается несколькими устройствами, поэтому такие случаи действительно можно списать на сбои, или ошибку восприятия.

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Если появится больше сообщений, компания может выпустить заявление или решить проблему в будущем обновлении программного обеспечения.