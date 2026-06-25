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Техно Космос Китай вывел на орбиту неизвестный объект: эксперты подозревают, что это испытания шпионского спутника
25 июня, 18:31
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Китай вывел на орбиту неизвестный объект: эксперты подозревают, что это испытания шпионского спутника

Александр Гайдамашко

Китайский секретный многоразовый космический аппарат совершил неожиданный маневр, выпустив загадочный объект на орбиту Земли. Это событие вызвало беспокойство среди западных специалистов, которые видят в этом возможное тестирование новых технологий для космических войн.

Что зафиксировали радары в космосе?

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на систему космического наблюдения LeoLabs, событие произошло в конце этого месяца. Радарная станция в Новой Зеландии зафиксировала активность 22 июня 2026 года.

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Специалисты LeoLabs подтвердили, что неизвестный объект отделился именно от китайского многоразового корабля. Такое поведение характерно для Shenlong — во время предыдущих полётов он уже запускал подобные субспутники.

Космоплан — это уникальный гибрид самолета и космического корабля. Ракета-носитель выводит его на орбиту, где он работает как спутник, а после завершения миссии аппарат самостоятельно приземляется на взлетно-посадочную полосу, как обычный самолет. Этот проект является одним из самых строго охраняемых секретов Национального космического управления Китая (CNSA).

Что именно запустил "Шэньлун"?

Космические силы США уже внесли новый объект в свои каталоги, но его назначение остается тайной. Профессор Джонатан Макдавелл из Центра космических исследований Даремского университета выдвигает две версии:

  • это может быть обычный кубсат (сверхмалый спутник размером 10х10х10 сантиметров) для научных экспериментов;
  • или же Пекин испытал миниатюрный спутник-шпион.

Истинную цель маневра можно будет понять позже. Если космоплан попытается догнать и поймать этот объект с помощью роботизированного манипулятора, это будет означать отработку технологий захвата или обезвреживания чужих спутников.

Технические секреты и американский аналог

Космоплан Shenlong является разработкой Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT). Его запускают с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" (Long March 2F), которая способна выводить на низкую околоземную орбиту более 8 тонн полезной нагрузки.

Поскольку обтекатель ракеты имеет диаметр около 4,2 метра и специальные выступы под крыльями, эксперты считают, что размах крыльев космоплана превышает этот размер. В настоящее время аппарат вращается на круговой орбите высотой примерно 593 километра.

В будущем корпорация CASC планирует создать полностью многоразовую двухступенчатую систему. Для этого космоплан хотят объединить с многоразовой первой ступенью, которая будет взлетать вертикально, а садиться — горизонтально.

Нынешняя миссия, стартовавшая 7 февраля 2026 года, является уже четвертой для Shenlong. Динамика предыдущих полётов выглядит следующим образом:

  • Первая миссия (сентябрь 2020 года): длилась всего 2 дня.
  • Вторая миссия (август 2022 года): корабль провёл на орбите 276 дней.
  • Третья миссия (декабрь 2023 года): длилась 268 дней.

У Китая есть серьёзный конкурент. Космические силы США используют аналогичный экспериментальный беспилотный шаттл Boeing X-37. Свою восьмую миссию (OTV-8) американский корабль начал 21 августа 2025 года. Сейчас оба секретных космоплана одновременно находятся на орбите Земли.

Почему это пугает военных экспертов?

Наибольшее беспокойство вызывают так называемые операции сближения и стыковки (RPO). Это сложные маневры, когда один космический аппарат подходит вплотную к другому.

В мирное время это необходимо для ремонта или дозаправки спутников. Однако в военных целях такие технологии позволяют вмешиваться в работу вражеских аппаратов: сбивать их с орбиты, поворачивать антенны связи или просто похищать с помощью роботизированной руки.

США, Китай и Россия активно готовятся к возможным противостояниям в космосе. Например, в мае два российских спутника-"инспектора" сблизились на расстояние всего трех метров. Очевидно, что орбита Земли быстро превращается в новый плацдарм для геополитического соперничества и демонстрации силы.

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