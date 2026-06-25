Китай вывел на орбиту неизвестный объект: эксперты подозревают, что это испытания шпионского спутника

Китайский секретный многоразовый космический аппарат совершил неожиданный маневр, выпустив загадочный объект на орбиту Земли. Это событие вызвало беспокойство среди западных специалистов, которые видят в этом возможное тестирование новых технологий для космических войн.

Что зафиксировали радары в космосе?

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на систему космического наблюдения LeoLabs, событие произошло в конце этого месяца. Радарная станция в Новой Зеландии зафиксировала активность 22 июня 2026 года.

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Специалисты LeoLabs подтвердили, что неизвестный объект отделился именно от китайского многоразового корабля. Такое поведение характерно для Shenlong — во время предыдущих полётов он уже запускал подобные субспутники.

Космоплан — это уникальный гибрид самолета и космического корабля. Ракета-носитель выводит его на орбиту, где он работает как спутник, а после завершения миссии аппарат самостоятельно приземляется на взлетно-посадочную полосу, как обычный самолет. Этот проект является одним из самых строго охраняемых секретов Национального космического управления Китая (CNSA).

Что именно запустил "Шэньлун"?

Космические силы США уже внесли новый объект в свои каталоги, но его назначение остается тайной. Профессор Джонатан Макдавелл из Центра космических исследований Даремского университета выдвигает две версии:

это может быть обычный кубсат (сверхмалый спутник размером 10х10х10 сантиметров) для научных экспериментов;

или же Пекин испытал миниатюрный спутник-шпион.

Истинную цель маневра можно будет понять позже. Если космоплан попытается догнать и поймать этот объект с помощью роботизированного манипулятора, это будет означать отработку технологий захвата или обезвреживания чужих спутников.

Технические секреты и американский аналог

Космоплан Shenlong является разработкой Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT). Его запускают с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" (Long March 2F), которая способна выводить на низкую околоземную орбиту более 8 тонн полезной нагрузки.

Поскольку обтекатель ракеты имеет диаметр около 4,2 метра и специальные выступы под крыльями, эксперты считают, что размах крыльев космоплана превышает этот размер. В настоящее время аппарат вращается на круговой орбите высотой примерно 593 километра.

В будущем корпорация CASC планирует создать полностью многоразовую двухступенчатую систему. Для этого космоплан хотят объединить с многоразовой первой ступенью, которая будет взлетать вертикально, а садиться — горизонтально.

Нынешняя миссия, стартовавшая 7 февраля 2026 года, является уже четвертой для Shenlong. Динамика предыдущих полётов выглядит следующим образом:

Первая миссия (сентябрь 2020 года): длилась всего 2 дня.

длилась всего 2 дня. Вторая миссия (август 2022 года): корабль провёл на орбите 276 дней.

корабль провёл на орбите 276 дней. Третья миссия (декабрь 2023 года): длилась 268 дней.

У Китая есть серьёзный конкурент. Космические силы США используют аналогичный экспериментальный беспилотный шаттл Boeing X-37. Свою восьмую миссию (OTV-8) американский корабль начал 21 августа 2025 года. Сейчас оба секретных космоплана одновременно находятся на орбите Земли.

Почему это пугает военных экспертов?

Наибольшее беспокойство вызывают так называемые операции сближения и стыковки (RPO). Это сложные маневры, когда один космический аппарат подходит вплотную к другому.

В мирное время это необходимо для ремонта или дозаправки спутников. Однако в военных целях такие технологии позволяют вмешиваться в работу вражеских аппаратов: сбивать их с орбиты, поворачивать антенны связи или просто похищать с помощью роботизированной руки.

США, Китай и Россия активно готовятся к возможным противостояниям в космосе. Например, в мае два российских спутника-"инспектора" сблизились на расстояние всего трех метров. Очевидно, что орбита Земли быстро превращается в новый плацдарм для геополитического соперничества и демонстрации силы.